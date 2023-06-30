12歲女海中被鯊魚攻擊2次　上岸鮮血狂流「腿上遍布100處咬痕」

▲少女被鯊魚攻擊。（圖／翻攝自Facebook／Jon Woodhead）

記者李振慧／綜合報導

美國12歲少女伍德海德(Magnolia Woodhead)近來到佛州海灘遊玩時，腿突然遭一條鯊魚瘋狂攻擊，父親好不容易把她救出水面，送醫發現腿上有多達75至100個咬痕，進行手術縫了50針。

來自賓州費城的伍德海德，近來到佛州奧蘭多市附近城市可可海灘(Cocoa Beach)參加體操比賽，26日到海邊遊玩時竟然被鯊魚攻擊2次，她表示，「當我從水裡出來時，我就開始尖叫，因為我知道發生壞事了」。

Girl, 12, miraculously survives shark attack while swimming at Florida beach #DoctorNews #USDoctorNews #DoctorLife #FLDoctors #FLMedicine [Video] Magnolia Woodhead, 12, of Philadelphia, Pennsylvania, was visiting Cocoa Beach for a gymnastic competition… https://t.co/nrc3GxcSTS — Bunny Sinclair (@BunnySNHI) June 30, 2023

伍德海德的父親立即把她救出水面，回到岸上時發現腿上流滿了鮮血，身上多處有咬痕。母親梅莉莎(Melissa Stallings)表示，「她的腿上有約75至100處咬痕，我丈夫把她抱起來時，我看到鮮血一直從她腿上滴下來」。

伍德海德送醫後縫了50針，嚴重傷勢讓她最後無法參加今年的體操比賽，不過她出院後仍到場邊幫同隊隊友加油，希望自己能夠盡快康復，將來再回來參加比賽。