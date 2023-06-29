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去完海邊腿突然冒「詭異紅疹」　27歲女就醫崩潰：寄生蟲大量產卵

去完海邊腿突然冒「詭異紅疹」　27歲女就醫崩潰：寄生蟲大量產卵。（圖／翻攝自TikTok／doscabraslocas）

▲女子意外發現腿部紅疹竟然是寄生蟲造成。（圖／翻攝自TikTok／doscabraslocas）

記者李振慧／綜合報導

哥倫比亞27歲女子戈梅茲(Marystella Gomez)到海邊度假後，發現腿部突然長了許多紅點，她原本以為只是常見的皮膚過敏，然而幾天後紅點卻愈長愈大變成嚴重皮疹，就醫後意外發現，腿上紅疹竟然是寄生蟲感染，在她腿上產下大量的卵。

來自波哥大市的戈梅茲在TikTok上表示，她之前與家人在科韋尼亞斯(Coveñas)度假一星期，然而去完海邊後腿部突然出現許多紅點與皮疹，由於皮疹後來愈來愈嚴重所以前去急診就醫，醫生原本以為可能是過敏反應或是感染，沒想到真正原因卻比他們想得更可怕。

@doscabraslocas Se me metio un parasito en la pierna #larvamigratoriacutánea #parasito #storytime #greenscreen original sound - Dos Cabras Locas

戈梅茲表示，「因為很癢，所以我時常會抓著我的腿，但奇怪的是，我只有晚上才會想要抓癢，就醫後雖然醫生有開藥，但是擦了以後完全沒有用，腿還愈來愈嚴重，幾天後我又預約了皮膚科醫生，結果被告知我腿上有寄生蟲」。

醫生告訴戈梅茲，腿部問題其實是由鉤蟲蟲卵所引發的皮膚幼蟲移行症(Cutaneous larva migrans)，因為寄生蟲幼蟲鑽入皮膚爬行，所以造成紅腫與搔癢。

戈梅茲表示，「很多主人讓寵物在沙灘上排泄，結果有人不小心踩到或碰到，就讓寄生蟲進入體內，而晚上會特別癢的原因是因為寄生蟲通常是在晚上產卵」，幸好吃下驅蟲藥後症況已經逐漸解除。

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