《國家地理》雜誌解雇最後一批專職撰稿人　書報攤將不再販售

▲《國家地理》解雇最後一批專職撰稿作家，未來文章將外包給自由撰稿人。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者任庭儀／編譯

數位科技的進步讓傳統紙媒如同瀕危物種一般沒落，就連擁有135年歷史的《國家地理》（National Geographic）28日也宣布，為進一步削減成本，已解雇最後一批專職撰稿人員，並且2024年起將不再於美國書報攤上販售。

《華盛頓郵報》報導，此次裁員是母公司迪士尼（Disney）最新一波裁員計畫，共涉及19名專職撰稿人，且4月份就接獲解雇通知。未來雜誌專題將外包給自由撰稿人，或由編輯自行完成。除了裁員，《國家地理》內部公告透露，為進一步削減成本，明年開始將不會再出現在美國書報攤上。

消息一出引起討論，《國家地理》發言人艾伯特（Chris Albert）回應，「人員變動不會影響《國家地理》雜誌的品質，而是讓我們能更靈活描述不同故事，並在更多平台與觀眾見面，任何暗示雜誌品質會下降的說法都不是真的。」

國家地理雜誌自1888年創辦，上知天文下知地理，鼎盛時期在美國有1200萬訂戶，更有數百萬讀者分布全球，人們沉浸於它帶來的世界奇觀。然而隨著紙媒沒落，訂閱人數截至2022年底僅剩不到180萬。