一天瘋狂孕吐好幾次　26歲女生完兒子崩潰「全部牙齒腐蝕掉光」

▲女因為嚴重孕吐,導致掉牙。(圖/示意圖/CFP)

記者李振慧/綜合報導

英國26歲女子庫柏(Louise Cooper)懷孕時因為孕吐嚴重,沒想到嘔吐物的酸性物質影響到牙齒健康,導致她牙齒受到腐蝕開始脫落,後來不得不拔牙,一連生下3胎後,幾乎失去所有牙齒。

來自雷丁(Reading)的庫柏,2017年2月在法國擔任保母時發現自己懷孕,由於孕吐嚴重影響到工作與生活,後來不得不回到家鄉,然而不適的情況卻變得更嚴重,導致她時常得臥床,後來診斷罹患妊娠劇吐症(Hyperemesis Gravidarum)。

