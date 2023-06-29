一天瘋狂孕吐好幾次　26歲女生完兒子崩潰「全部牙齒腐蝕掉光」

▲女因為嚴重孕吐，導致掉牙。（圖／示意圖／CFP）

記者李振慧／綜合報導

英國26歲女子庫柏(Louise Cooper)懷孕時因為孕吐嚴重，沒想到嘔吐物的酸性物質影響到牙齒健康，導致她牙齒受到腐蝕開始脫落，後來不得不拔牙，一連生下3胎後，幾乎失去所有牙齒。

來自雷丁(Reading)的庫柏，2017年2月在法國擔任保母時發現自己懷孕，由於孕吐嚴重影響到工作與生活，後來不得不回到家鄉，然而不適的情況卻變得更嚴重，導致她時常得臥床，後來診斷罹患妊娠劇吐症(Hyperemesis Gravidarum)。

I lost all my teeth from vomiting during pregnancy — it can happen to anyone via @nypost https://t.co/JiIrar0tYN — Chris (@Chris_1791) June 28, 2023

妊娠劇吐症是懷孕併發症的一種，在所有懷孕女性中約有1%機率會發生，症狀包含感覺極度噁心與多次嘔吐。庫柏表示，由於她孕吐情況太嚴重，導致牙齒開始脫落，後來不得不拔掉所有牙齒。

庫柏表示，「我是在懷孕16周左右，突然就掉了一顆牙，有人建議我，因為牙齒受損嚴重必須要拔牙，結果我在2017年11月生下兒子，6個月後拔牙」，後來她又生下2名孩子，每次懷孕都必須重新經歷一次嚴重孕吐的痛苦，如今她已經接受無牙生活，即使沒有戴假牙，也能夠自在出門。