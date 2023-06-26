快訊／批「權貴當黑道小弟」黃國昌館長衝凱道　716遊行邀蔡英文

▲黃國昌與陳之漢今天上午前往總統府，遞交716遊行邀請函。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

2024總統立委選戰開打，網紅「館長」陳之漢、前立委黃國昌26日舉行記者會宣布，將以「司法正義」、「居住正義」為訴求，號召民眾今年7月16日走上凱道遊行，不過該日期「強碰」民進黨一年一度的全國黨員代表大會，引發政壇關注。

陳之漢與黃國昌今天上午約10點左右抵達位於凱達格蘭大道與公園路交叉口的台北賓館，接受媒體聯訪後，一路步行約300公尺，前往總統府遞交716遊行邀請函，同時在總統府正門發表談話，後警方依照《集會遊行法》舉牌。

黃國昌痛批，4年過去了，人民的痛苦沒有不見，面對黑金槍毒、司法與政客勾結，「我們沒有辦法再忍下去了」，當這個政府喊出終結黑金贏回正義，有沒有看到，多少民進黨的權貴，不僅是跟黑道相互勾結，看到老大鞠躬哈腰，表現得像個小弟一樣，不息犧牲國家利益也要幫黑道圍事。

黃國昌受訪談及，希望7月16日號召民眾走上凱道，為台灣司法改革、居住正義發聲，一起站出來，讓總統蔡英文、副總統賴清德聽到人民的心聲；陳之漢補充，他在2019年非常支持民進黨，當時每個候選人都說「再給我們4年」，但現在看到，司法改革與其期待脫鉤，跟黑道、詐騙走得越來越近，呼籲蔡政府應該兌現競選承諾。

黃國昌表示，希望民進黨的政治人物摸著自己的良心，過去有需要時，搶著上館長的直播，就連蔡英文也邀請其同台，不要等到人民對政府感到失望、批評執政黨的作為後，就突然把他當作仇人，發動側翼極盡羞辱。他說，每個人發表的言論都須接受檢驗，但嘴臉變這麼快，身為朋友他看了都不忍。

至於媒體追問，會幫藍綠白哪位總統候選人站台？陳之漢談及，他不會幫誰站台，但誰要上節目都歡迎，而以數據來看，柯文哲的影片流量是最高的。