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會再參加「董事長開講」嗎？　柯文哲笑了：一次就嚇到

▲▼柯文哲出席網路談話性節目「董事長開講」。（圖／記者李毓康攝）

▲民眾黨總統參選人柯文哲日前出席網路談話性節目「董事長開講」。（圖／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲原訂與《美麗島電子報》董事長吳子嘉預計在22日舉辦「董事長開講」高雄場次，因報名狀況不佳取消。吳子嘉透露，柯文哲對他不讀不回，在準備上也不認真，引來各界關注。對於未來還會不會再參加該活動，柯文哲15日受訪時笑說，「我不曉得，老實講，一次就嚇到」。

柯文哲15日出席民眾黨草屯辦事處揭牌活動時指出，理論上談話性節目會給點問問題的方向這樣而已，不應該QA都喬好，那就看起來很假，有人更糟糕，題目set好還講得亂七八糟，那是另外一回事。今天要花10個鐘頭在那邊排問什麼答什麼，乾脆拿稿子出來念，他自己不希望騙觀眾，要把真實那面拿出來。

現場有媒體問到，之後會不會再參加「董事長開講」，柯文哲則笑說自己不知道，「老實講，一次就嚇到」。

柯文哲於9日已先出席「董事長開講」台北場活動，預計22日晚上8點在高雄岡山舉辦第2場次，卻傳出取消。柯文哲辦公室發言人陳智菡證實，或許是因吳子嘉對活動要求更高，且7月14日至22日有多場見面會要籌辦，更加忙碌，原對方提出希望能與柯文哲當面討論活動內容，幕僚也積極對接安排，但吳子嘉行程繁多未果，決定先行取消，而陳智菡所提到的7月14日至22日這段時間，正是鴻海集團創辦人郭台銘的活動日。

吳子嘉不滿，拿出與柯文哲的對話截圖回擊，自己因高雄場報名人數不夠，想與柯文哲商量節目如何進行，卻連見面安排時間都如此困難，所以才選擇取消，另也提到「期待下次再合作。我不習慣『未讀未回』，您是台灣唯一和我如此互動，侯、郭都不會如此。可能是我的問題。沒有關係大家習慣就好」，甚至更強調，「明後天我不在台北，很抱歉！再找機會等你有空，歡迎您到醒吾大樓5樓坐坐」。

吳子嘉14日晚間被問到此事，表示柯文哲把總統選舉當成綜藝節目處理，但他希望柯文哲以後能繼續參加董事長開講，只是要請柯面對台灣人民關心的問題。

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