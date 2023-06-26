館長陳之漢：藍綠都在騙　應幫助「比較沒錢」的柯文哲

▲網紅「館長」陳之漢手舉「公平正義」標語在總統府前照相。（圖／記者湯興漢攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

網紅「館長」陳之漢與前立委黃國昌發起716遊行，號召民眾上凱道，兩人今（26日）前往總統府遞交邀請函。對於近期拍攝MV諷刺藍綠，是否代表看好民眾黨總統參選人柯文哲？陳說，他要透過MV跟人民說，「藍綠都在騙你們」；並形容柯「比較沒錢」、國民黨總統參選人侯友宜「人非常好」，也期待民進黨總統參選人、副總統賴清德能參加遊行。

媒體會前聯訪時關注，陳之漢與黃國昌近日拍攝「狗官」MV，點名藍綠執政期間的問題，是否代表看好柯文哲？陳之漢說，當初的設定是「藍綠惡鬥30年」，台灣當總統就是藍、綠、藍、綠、藍、綠，所以這部MV最主要的訴求是說，他們這兩個黨，無論是藍還是綠，有這麼多槍毒、詐騙、 司法不公正、居住正義的問題，因此他要跟人民講：他們都在騙你們。

對於柯文哲，陳之漢表示，因為兩人認識，自己講的就比較不是那麼公正，「因為大家都知道，他就是一個比較沒錢的人，我光是這一點，我們就覺得我們應該幫助他」，他對任何人都一樣，包括侯友宜，問題是他們能講出什麼東西。

陳之漢強調，「基本上我不會幫任何任站台，但你如果說還是一個人，如果他們願意上我的節目，那歡迎，在我節目上你們表現的怎麼樣，也是你自己的本事」。

此外，媒體關注，侯友宜目前是口頭支持，不一定會參加716遊行，是否覺得失望？陳之漢說，「我了解他的個性，他人非常好，但是國民黨家大業大，也許他們的考慮很多」，國民黨競選的敏銳度真的慢半拍，他希望侯友宜能來，更希望民進黨政府能來，賴清德也能到，這才是重點。

陳之漢也說，他與黃國昌發起遊行，只是為了公共的利益，不為了政黨的利益，是為了公共利益發聲。至於媒體關注的藍白合議題，陳說，「他們要不要合，是他們兩個黨主席的問題，不是我們的問題」。

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