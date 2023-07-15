我的LINE還有5萬個沒有看！　柯文哲回應吳子嘉控他「不讀不回」

記者杜冠霖／台北報導

美麗島電子報董事長吳子嘉喊卡原定22日民眾黨主席柯文哲「董事長開講」高雄場活動，指是因為報名人數不夠，想找柯討論，LINE卻被未讀未回。柯文哲15日表示，「我的LINE還有5萬個沒有看」，強調那麼多也不可能每一條都回，而且排行程也不可能人家來約就排上。

▲民眾黨總統參選人柯文哲。（圖／記者李毓康攝）



吳子嘉日昨秀出與柯文哲的LINE截圖，表示自己詢問柯「小弟懇求見您一面，商量節目如何進行，都不可得？實在非常意外，連約您見面安排時間都如此困難」，再加上高雄場動員效果又不好，所以要取消22日見面會。

柯文哲指出，「我很誠實的講，我的LINE大概還有5萬個沒看」，那麼多不可能每一條都回，就實際上的行政作為，排行程最後只能一個人去梳理，如果好幾個人弄，就會出現前一個鐘頭在高雄、後一個鐘頭在台北，不可能人家來約就馬上填行程，一定是轉到秘書去統合。

對於吳子嘉想要柯文哲提早到高雄討論活動內容，還批柯把總統選舉當成綜藝節目處理，柯文哲則是反指「這種談話性節目要花10個鐘頭對稿，這不就是假的嗎？乾脆拿稿子出來唸好了。」

柯文哲說，理論上談話性節目會給一點問問題的方向，不應該雙方喬好一問一答，這樣看起來很假，就不是被訪問者自己的想法，都set好了，這樣不對，花幾個鐘頭把問答都對好，那乾脆拿稿子出來唸就好，上節目不要騙觀眾，把真實的一面表現出來，不要最後都是排練的、假的。