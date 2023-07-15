被爆違建、佔領國有地　黃國昌認了：法律上該怎麼處理就怎麼處理

▲前立委黃國昌。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

新北市議員張錦豪爆料，前立委黃國昌住宅，不僅違建「變高變胖」，還蓋在國有山坡地保育區，對此，國有財產署官員證實「違約占用」。新北市政府工務局也表示，會依違建管理辦法，以拍照列管方式追蹤。對此，黃國昌今（15日）在館長直播節目表示，後面確實有增加違建，這30幾年前的東西，「我一定尊重主管機關認定。」

黃國昌近期陷入土地、房產爭議，日前名下保護區土地違規鋪設混凝土闢建停車場，新北市府城鄉發展局表示，這筆土地不符合土地使用規則，黃國昌則澄清，這筆土地承租給鄰居，自己並不知情，若有違法就依法依約處理。張錦豪日前又接著加碼，爆黃國昌住宅「長高長寬」，經新北工務局初步判定違建。

至於非法佔國有地疑慮，國有財產署官員表示，黃國昌住家一帶的基地範圍大，被佔用地共有2筆，國產署依法必須持續清理佔用地，但非外傳的「一整排都是」。不過官員也強調，國有地違約佔用，租金追繳沒有上限，呼籲盡快面對。

新北市府地政局表示，這塊山坡地保育區暫未編定用地，適用林業用地管制，除農舍外不容許住宅使用，如違反林業使用規定，將依森林法、區域計畫法規定，處6到30萬元罰鍰。

黃國昌表示，民國78年左右，父母蓋了一棟透天厝，後面確實有增加違建，這30幾年前的東西，昨天新聞出來，說侵佔國有地確定，「我一定尊重主管機關認定。」

黃國昌指出，但很奇怪的事，「國產署連通知都沒通知我，是用發新聞稿的方式通知，我是唸法律的，如果我家有越界建築，法律上該怎麼處理就怎麼處理。」

黃國昌直言，自己不要陷入他們的戰場，新北市府怎麼認定，「我就按照他認定的原則去做，不以個案來講，新北市這種幾十年的既存違建都是列為第一類，列冊造管。」