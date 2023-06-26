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挺柯文哲重啟服貿？黃國昌提2問　館長：有錢賺那當然好

▲▼時力黨立委黃國昌、館長陳之漢今日(6/26)於總統府前舉辦716上凱道記者會，號召全民上凱道。（圖／記者湯興漢攝）

▲黃國昌與「館長」陳之漢號召全民上凱道。（圖／記者湯興漢攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲擬於尚未公開的「國政白皮書」納入重啟服貿主張，引發各界批評。昔日是太陽花運動領袖的前立委黃國昌26日表示，柯文哲必須說明談判的前提、內容是什麼，強調在沒有「兩岸協議監督條例」前，任何談判均無法治基礎；網紅「館長」陳之漢直言，「有錢賺我是覺得當然可以促進台灣經濟繁榮，那當然好啊，大家把它（服貿）談好」。

黃國昌與陳之漢近日號召民眾7月16日上凱道遊行，表達對公平正義救台灣的支持，以及對居住正義和司法改革的不滿，兩人今（25日）前往總統府遞交邀請函。

▲▼時力黨立委黃國昌、館長陳之漢今日(6/26)於總統府前舉辦716上凱道記者會，號召全民上凱道。（圖／記者湯興漢攝）

媒體會前聯訪時關注，柯文哲再提出重啟服貿談判主張，黃國昌如何看待？黃國昌表示，柯文哲是不是有講重啟服貿談判這件事情，談判的前提、內容是什麼，是柯文哲必須跟台灣公民社會說清楚、講明白的。他說，太陽花運動的核心訴求是，先完成「兩岸協議監督條例」立法，他的態度與立場從來沒有變過，從2016年到2020年在立法院時，到2020年離開立法院後，均不斷大聲疾呼，「當初承諾好的『兩岸協議監督條例』，請問現在到底在哪裡？」

黃國昌批評，柯建銘說《兩岸人民關係條例》裡面所訂的「關於政治性協議」的事情，就是「兩岸協議監督條例」，然而經濟性的協議與政治性的協議，完全是兩件不一樣的事情；大家回去複習一下，當初太陽花運動提出民間版「兩岸協議監督條例」的內容，主張取得認同、支持是開啟協議的第一步，即使現在是民主進步黨主政的陸委會，在他們的官網、新聞稿裡面，也寫得非常清楚，必須先完成「兩岸協議監督條例」，才有可能進一步針對ECFA文本裡面，展開貨品貿易、服務貿易的交流與談判。

此外，媒體詢問陳之漢，柯文哲認為不能接受黑箱服貿，但可以接受服貿，國民黨總統參選人侯友宜則說當選之後可以重啟服貿談判，是否認為這可談？陳之漢說，他是一般老百姓，只要不傷害主權的情況下，兩岸人民交流還是不能斷，大家還是這麼多來往，「有錢賺我是覺得當然可以促進台灣經濟繁榮，那當然好啊，大家把他談好，不要老是選舉就老是意識形態，老是逢中必反」。

陳之漢還說，他個性是這樣，人民要生活，在這個基礎下，談論重啟服貿談判「沒有什麼」，為什麼每次講到這個就要被抹成「你在選特首」、「中國跟你講好了」。他說，「我覺得沒有意思，大家還是要務實一點」。

▲▼時力黨立委黃國昌、館長陳之漢今日(6/26)於總統府前舉辦716上凱道記者會，號召全民上凱道。（圖／記者湯興漢攝）

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