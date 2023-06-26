全文／館長揪黃國昌716上凱道　狠批藍綠惡鬥30年「都在騙」

▲黃國昌與「館長」陳之漢今天在總統府前舉行記者會，並接受媒體聯訪。（圖／記者湯興漢攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

2024總統選戰開打，網紅「館長」陳之漢與前立委黃國昌26日在總統府前舉辦「7月16上凱道，公平正義救台灣」記者會。陳之漢談及近日拍攝「狗官」MV批評藍綠一事，他說，兩黨執政槍毒、詐騙、 司法不公正、居住正義問題未解，「這是我要跟人民講，他們都在騙你們」；另對民眾黨總統參選人柯文哲，陳說，他不會幫任何人站台，但柯在其節目的流量、評價均是最高的。《ETtoday新聞雲》彙整陳、黃兩人談話重點如下：

邀請侯友宜、賴清德、柯文哲參加716遊行

陳之漢說，他認為侯友宜個人一定支持716遊行，因為他了解侯的個性，但是，國民黨家大業大，也許他們的考慮很多，但是他們競選來說，他們的敏銳度真的慢半拍，「我希望他們能來，更希望的是民進黨政府能來，賴清德副總統也能到，這才是重點」。

黃國昌表示，7月16日這場集會遊行活動，他可以負責任的跟大家報告，這場活動會公平邀請民主進步黨、中國國民黨、台灣民眾黨3位總統候選人一起來參與，也回應這場集會的訴求，也會公平邀請立法院四個黨團的代表，針對遊行所提出來的訴求，包括非常多在2017年司改國事會議已經承諾過的改革法案，態度到底是什麼？跟人民說清楚。至於在政治上，各個黨派，所推出來的總統候選人，「我們希望他們都能夠到場，但是我們沒有辦法強迫任何一個人要來」。

遊行是否為柯文哲搭舞台？ 黃國昌反批民進黨高官淪黑道小弟

黃國昌說，2016年520就職演說的時候，當蔡英文總統提到司法改革，現場響起了如雷的掌聲，人民有深刻的期待，人民聽到蔡總統要改革司法，也非常支持，但是過去這7年，當蔡總統所喊的司法改革，一次又一次讓人民失望，人民所具體感受到的，是黑金、槍毒、詐騙不斷橫行。更離譜的是，當這個政府告訴人民要終結黑金、贏回正義，人民所看到的，卻是非常多的高官、民代，跟黑道人士過從甚密，甚至淪為幫他們圍事的小弟，讓人民看在眼裡情何以堪？

陳之漢則在回應關於MV的提問時說，大家都講藍綠惡鬥30年嘛，台灣當總統就是藍、綠、藍、綠、藍、綠，所以這部MV最主要的訴求是說，他們這兩個黨，無論是藍還是綠，當然現在是綠，還是這麼多槍毒、詐騙、 司法不公正、居住正義什麼的問題還是有，這是自己要跟人民講：他們都在騙你們。

柯文哲提重啟服貿談判 黃國昌質疑柯建銘欺騙社會

黃國昌表示，柯文哲主席，他是不是有講要重啟服貿談判這件事情，談判的前提是什麼？內容是什麼？這是柯文哲他自己必須要跟台灣公民社會說清楚講明白的。太陽花運動，先立法、再審查，要求完成「兩岸協議監督條例」，是當時運動最核心的訴求，這個訴求，自己的態度、立場從來沒有任何變更過，這也是為什麼，不管是2016年到2020年，他仍在立法院的時候，還是2020年他離開立法院，回到公民社會以後，不斷大聲疾呼，當初承諾好的「兩岸協議監督條例」，請問現在到底在哪裡？

黃國昌指出，民主進步黨黨團的總召柯建銘，繼續欺騙台灣社會，說在《兩岸人民關係條例》裡面所訂的關於政治性協議的事情就是他們所講的「兩岸協議監督條例」，不知道柯建銘總召是看不清楚法條條文，還是想要繼續欺騙公民社會？經濟性的協議，跟政治性的協議，完全是兩件不一樣的事情，當初所要訂的兩岸協議監督條例，其中重中之重，就是在ECFA之後，如果任何執政的政府，不管是民主進步黨還是中國國民黨，如果要針對ECFA的文本，進一步針對貨品交流、服務交流，展開任何磋商、協議的話，都必須要依照當初民間版的「兩岸協議監督條例」所制訂的精神、跟人民承諾過的，遂行國內民主程序，只有在法治的基礎之上，才能夠防止任何掌握值政權的人，不顧台灣內部的民主程序，產生任何像馬政府過去服貿協議的爭議。

黃國昌重申，在沒有「兩岸協議監督條例」之前，任何協商、協議的談判，都沒有法治的基礎，也沒有辦法照顧國內民主的價值，在這個協議立法完成以後，任何掌握政權的人，要開啟關於ECFA後續、關於貨品、服務任何協議之前，都一定要踐行國內的民主程序，當初在立民間版「兩岸協議監督條例」時，第一步就是要先進行國內民主程序，大家有沒有這樣子的共識跟基礎，如果大家回去複習一下，當初318所提出來的民間版兩岸協議監督條例的內容，就會清楚發現，在國內，取得認同、支持，是開啟任何協議的第一步，沒有這樣子的基礎的話，不管是任何黨執政，都不可能做這樣的事情。即使現在是民主進步黨主政的陸委會，在他們的官網、新聞稿裡面，也寫得非常清楚，必須要先完成兩岸協議監督條例，才有可能進一步針對ECFA文本裡面，所講的貨品貿易、服務貿易展開任何交流跟談判的可能性。

陳之漢則說，他與黃國昌是一般老百姓，各位都是，只要不傷害主權的情況下，當然現在有多少台商每天來來去去。這個自己以前也講過，「我們不是反中，我們是反共，我們兩岸人民還是有交流，還是不能斷」，大家還是這麼多來來往往，有錢賺他是覺得當然可以促進台灣經濟繁榮，那當然好啊，大家把它（服貿協議）談好，不要老是選舉就老是意識形態，老是逢中必反，自己的個性是這樣，大家人民要生活、大家都要生活，在一個基礎下，講這個沒有什麼。為什麼每次講到這個就要被抹成「你在選特首」、「中國跟你講好了」，他覺得沒有意思，大家還是要務實一點。

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