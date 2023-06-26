快訊／想重回立法院？　黃國昌洩口風：目前的確有在思考

▲黃國昌與「館長」陳之漢前往總統府遞交邀請函。（圖／記者湯興漢攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

前立委黃國昌與網紅「館長」陳之漢近日號召民眾7月16日上凱道遊行，表達對居住正義和司法改革的不滿，兩人今（25日）前往總統府遞交邀請函。媒體關注，黃國昌是否將會重回立法院？黃直言，「我是不是要重新回到政治場域這件事情，並不是現在最重要的事情，而我可以誠實的跟大家報告，我目前的確有在思考」。

黃國昌與陳之漢今天頂著豔陽，前往總統府前遞交716遊行邀請函，會前接受媒體聯訪。

針對媒體詢問，外界關注黃國昌是否將重返立法院，如時代力量、民眾黨均有提出要將黃列入不分區立委名單，黃是否有意願？黃說，他是否重回政治場域，並不是現在最重要的事情，他可以誠實的跟大家報告，目前的確有在思考，不過，現在最重要的事情，是要求政府確實履行過去承諾，這才是大家應該要共同關心的大事。

黃國昌也談及，2016年總統蔡英文發表520就職演說，提到司法改革，現場掌聲如雷，人民聽到蔡要改革司法，也非常支持，但是，過去這7年，蔡所喊的司法改革一次又一次讓人民失望，「人民所具體感受到的，是黑金、槍毒、詐騙不斷橫行，更離譜的是，當這個政府告訴人民要終結黑金、贏回正義，我們所看到的，卻是非常多的高官、民代，跟黑道人士過從甚密，甚至淪為幫他們圍事的小弟，讓人民看在眼裡情何以堪？」

黃國昌說，716遊行他會邀請民主進步黨、中國國民黨、台灣民眾黨3位總統參選人一起參與，回應這場集會的訴求，同時，也公平邀請立法院4個黨團的代表，針對遊行所提出來的訴求，包括2017年司改國事會議已經承諾過的改革法案，其態度到底是什麼？他重申，2024年總統選舉，各個黨派彼此之間的競合，不是這場活動關心的事情，也不是這個集會的主軸。