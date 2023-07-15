藍白合「這也不行、那也不可以」　柯文哲怨：是叫我自X嗎？

▲民眾黨總統參選人柯文哲。（圖／民眾黨提供）



記者杜冠霖／台北報導

全國中小企業聯誼總會昨在立法院餐敘，而民眾黨總統參選人柯文哲與聯電榮譽副董事長宣明智的兒子宣昶有受邀出席，宣昶有更當場表示，宣明智支持藍白合。對於藍白合倡議，柯文哲15日受訪時回應，已經講超過半年了，每天放併購、無條件投降、柯侯配，「都說這不可以、那不可以，是叫我自盡的意思嗎？」

對於宣昶有再次倡議藍白合，柯文哲表示，藍白合已經講超過半年了，到底誰代表談、要談什麼，每天都放藍白合、併購、無條件投降、柯侯配等等，「你們都說這個不可以、那個不可以，那是叫我自盡的意思嗎？」

至於國民黨總統參選人侯友宜說民調第三是因為徵召太晚，柯文哲指出，這都預料中的事，韓國瑜還沒提名前聲勢多高，一選就一直掉，有實際執政經驗就知道，同時是候選人跟行政首長有困難，這跟議員不一樣，這樣講不好意思，但在議會多一個議員少一個議員沒人注意到。

柯文哲指出，行政首長有很多工作，所以一定會出問題，不管是高雄還是新北，颱風、地震、火災、槍擊案一大堆，如果跑去選舉，還把主要幹部都帶走，新北市府就陷入無政府狀況，效率會出問題。

柯文哲直言，這狀況還會滲透到各地方去，不要看台灣小小一個，發生在任何城市的事情都會慢慢傳到其他地方去，自己一開始就知道這會出問題。