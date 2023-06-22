失控法官傳「半裸照」騷擾還霸凌書記官　監察院出手調查

▲監察院。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

台南地方法院日前傳出法官脫序行為，一名徐姓法官不僅傳裸上半身自拍照騷擾女同事，更經常情緒失控、言語霸凌、辱罵助理及書記官。監察院今（22日）表示，此事已經引起監察委員紀惠容、林國明、王美玉等人關注，並申請自動調查。

台南地院民事庭一名徐姓法官，涉不當騷擾女同事，不僅傳半裸自拍照給女同事，更常情緒失控、言語霸凌書記官、法官助理，5個月就換了3名書記官、2名法官助理，甚至對助理逐案指責，痛批「你怎麼連這個都不懂」、「書記官這麼好考嗎？」，工時爆炸加上言語侮辱致其中一名助理尋短未遂，事發後，地院甚至要求該名助理再以支援名義，繼續與徐法官共事。

監委指出，依法官倫理規範第5條規定，法官應保有高尚品格，謹言慎行，廉潔自持，避免有不當或易被認為損及司法形象之行為。然而，法官與法官助理或書記官因為存在主管及部屬間之權力關係，或而衍生法官權力濫用與不公平對待下屬等職場霸凌現象。

監委表示，究報載實情為何？徐姓法官之作為是否已違反法官法及法官倫理規範？台南地院對於該案之調查程序為何？是否客觀公正？如何保障受害者之權益？法官職場霸凌問題是否長期遭漠視？法官助理或書記官如認遭受法官不當對待時，有無相關申訴管道？實有詳予探究及瞭解之必要。

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