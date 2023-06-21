朱凱翔遭爆性騷1周後復出　陳芳盈成立「反性騷粉專」籲抵制節目

▲陳芳盈爆料朱凱翔性騷擾。（圖／記者林敬旻攝）

記者江采蓁／綜合報導

無黨籍雲林縣議員陳芳盈日前爆料媒體人朱凱翔性騷擾，還透露至少還有10名以上的受害者，而朱凱翔於風波過後，悄悄在YouTube「不演了新聞台」復出主持節目。對此，陳芳盈21日就在臉書痛批，「人不要臉，天下無敵」，並宣布在臉書成立「反性騷鹹豬手滾」粉專，第一個運動就是抵制上朱凱翔的節目。

陳芳盈表示，朱凱翔曾在節目上不但大言不慚得說媒體人朱學恒性騷擾國民黨台北市議員鍾沛君，還覺得朱學恒「噁心到不行」，正是這一件事情，刺痛了她埋藏在心裡一年多的傷痕，有非常多的受害人也是因此決定站出來，因為他們都無法忍受，一邊性騷擾別人、一邊還可以成為守護女性的正義之士。

陳芳盈指出，朱學恒性騷擾鍾沛君固然可惡，但朱學恒道歉、切結、並承諾不上政論、不開直播，起碼有面對錯誤，真誠反省的羞恥心，而朱凱翔性騷擾她、陳乃瑜、A小姐和Z小姐至少四位女性，卻可以躲一個禮拜後，立刻復出「不演了新聞台」，若無其事地繼續談時事，她大批，「只能說人不要臉，天下無敵。」

因此，陳芳盈也向朱凱翔喊話，不要以為可以來個事過境遷，然後就可以繼續用鹹豬手騷擾女生，她宣布成立「反性騷鹹豬手滾」的粉絲專頁，第一個運動，就是請還在朱凱翔成立的「不演了新聞台」上節目的人，「想一想，你們要繼續成為幫助朱凱翔擴大影響力，讓他可以不用付出代價，繼續騷擾女性的可惡鹹豬手嗎？」