陳雪生被判性騷「僅需上性平課」　綠委嘆：這已經不是雙標能形容

▲民進黨立委洪申翰。（圖／立委洪申翰辦公室提供）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨立委陳雪生在立法院議場性騷擾民進黨立委范雲，法院判賠8萬元定讞，國民黨21日公布相關懲處結果，認為陳雪生未觸犯排黑條款、無撤銷提名理由，僅需上性平課程。民進黨立委洪申翰21日批評，這已不是雙標能形容，更直白的說，國民黨跟王鴻薇，其實就是為了自己的政治利益包庇性騷擾、性犯罪！

針對陳雪生案，國民黨表示，該案經司法民事判決定讞，並無涉及黨紀部分，亦未觸犯黨內提名規定之排黑條款，故無撤銷提名之理由；而本案係發生於立法院，朝野在議事激烈攻防時肢體碰觸實難避免，惟陳雪生本人也表達其發言確有不妥之處，但也有外聘委員認為，由於雙方具立委身分，且案情發生時皆正執行立委職務，故建議轉請立院黨團加強溝通性平觀念，並請陳雪生接受性平課程。

而性騷案部分，民進黨前副祕書長林飛帆遭控對性騷擾事件吃案，儘管黨中央調查結果認定並無處理不當，林仍宣布退選。原先對手王鴻薇頻頻要求林退選，卻力挺同黨被判決性騷擾的陳雪生，王被問及此事僅回應「你說我雙標，那我也沒有辦法。」

對於國民黨確定提名陳雪生參選，洪申翰也批評，陳雪生確定被判決性騷擾，但在國民黨的標準中，居然只要上上性平課程就好。

洪申翰指出，對比民進黨深切反省的高標處理，真的很想問，王鴻薇同意嗎？這已不是雙標能形容，更直白的說，國民黨跟王鴻薇，其實就是為了自己的政治利益包庇性騷擾、性犯罪！