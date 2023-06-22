　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳雪生被判性騷免退「要上性平課」　范雲批：這就侯友宜說的最高標準

▲▼范雲、蘇巧慧、林宜瑾、劉世芳、吳玉琴舉辦「接住受害人 補上性騷擾申訴機制漏洞」公聽會。（圖／范雲國會辦公室提供）

▲民進黨立委范雲。（圖／范雲國會辦公室提供）

記者杜冠霖／台北報導

國民黨立委陳雪生在立法院議場性騷擾民進黨立委范雲，法院判賠8萬元定讞，國民黨21日公布相關懲處結果，認為陳雪生未觸犯排黑條款、無撤銷提名理由，僅需上性平課程。范雲批評，國民黨說要保護性騷擾受害者就是宇宙級笑話，侯友宜才在台大演講時說自己對性騷擾是最高標準，「國民黨對性騷擾的最高標準，應是對性騷擾加害人的最高容忍標準！」

針對陳雪生案，國民黨表示，該案經司法民事判決定讞，並無涉及黨紀部分，亦未觸犯黨內提名規定之排黑條款，故無撤銷提名之理由；而本案係發生於立法院，朝野在議事激烈攻防時肢體碰觸實難避免，惟陳雪生本人也表達其發言確有不妥之處，但也有外聘委員認為，由於雙方具立委身分，且案情發生時皆正執行立委職務，故建議轉請立院黨團加強溝通性平觀念，並請陳雪生接受性平課程。

對於國民黨確定提名陳雪生參選，范雲指出，自己是陳雪生性騷擾案的受害人，要跟國民黨說，「國民黨，你們好噁心，只會拿反性騷擾做政治操作，任憑法院認證的性騷犯傷害台灣國會形象！國民黨總統候選人侯友宜才在台大演講時說自己對性騷擾是最高標準！侯友宜，你要出來說話了嗎？國民黨對性騷擾的最高標準，應是對性騷擾加害人的最高容忍標準！」

對於國民黨稱「朝野在激烈議事攻防時肢體碰觸實難避免」，范雲批評，國民黨這委員會顯然連法院判決書，都懶得找看了；她也列舉兩點，第一、肢體性騷擾，成立：陳雪生故意以接近下體之突出腹部，碰觸范雲背部位置，以兩人相對位置及當時姿勢而言，確實有性之意涵，行為已構成性騷擾。

第二、言語性騷擾，成立：經過范雲表明此為性騷擾後，陳雪生表示「用肚子不會懷孕」等語；又於媒體採訪此事時說「我又不是餓死鬼」、「神經病」、「往自己臉上貼金」等語。是以女性特有生理現象嘲諷，而與性相關；後貶抑被范雲身為異性之地位、外貌，而屬與性相關之侮辱言論，范雲既然因此感受敵意及冒犯，就應認此為性騷擾。

范雲表示，自己已經公開說過很多次，事發當時及前後，現場完全沒有激烈議事攻防肢體衝突！大家是靜態在佔著主席臺等開議時間到，當時沒有任何一點肢體衝突！從北市府、衛生福利部的行政申訴、訴願，到民事提告、刑事訴訟，一切的調查、判決結果都是：確認陳雪生有性騷擾。

范雲指出，結果，國民黨無視上述內容，繼續提名性騷擾犯，理由竟然是「本案係發生於立法院，朝野在議事激烈攻防時肢體碰觸實難避免」。國民黨無視事實，不斷政治扭曲事實，睜眼說瞎話？國民黨到底還需要多少壓力，才敢承認自己提名的候選人被法院證實故意肢體性騷擾，被受害者抗議後，再加言語性騷擾？

范雲表示，如果連受害者是國會議員，都可以被國民黨用不符法院認定的說詞企圖淡化、護航加害人，那國民黨說要保護性騷擾受害人的小市民，應該是宇宙級笑話了！國民黨這樣的性騷擾防治委員會，這樣的結論，還敢說自己要高標準推動防治性騷擾？實在荒謬至極。 

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
端午「6地雷」勿踩！　命理師：1物丟失招厄運
愛莉莎莎「大家都在Me Too，我也來」！　貼文遭罵爆
「酷斯拉」限定拉麵開賣！　整隻鱷魚腳上桌
醫曾估「蕭煌奇有望重見光明」！　失明31年現況曝光
被爆假盲人！蕭煌奇罕見脫墨鏡自拍　3萬人心疼
快訊／端午連假首日「國5回堵」逾8公里　紫爆路段曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

陳雪生被判性騷「僅需上性平課」　綠委嘆：這已經不是雙標能形容

陳雪生被判性騷免退「要上性平課」　范雲批：這就侯友宜說的最高標準

藍委批私校學費補助替賴「政策買票」　林為洲籲侯提出自己的方案

蔡英文授軍階「90度掛反」！徐巧芯譏鬧笑話　國防大學回應了

基隆立委參選人「涉詐助理費遭羈押」　張秉鈞團隊聲明：沒有退選

駐泰代表莊碩漢上任不滿一年請辭獲准　原因曝光

中國強力施壓　我駐斐濟外館被改回「台北」

行政院證實李永得接任中央社董座　盼繼續發揮媒體專才

新竹棒球場管理費149萬變1490萬　市府澄清大烏龍：人員口誤

幕後／攻侯友宜火力調整　民進黨「準星轉瞄」柯文哲

NONO被爆「拖女生到殘障廁所」無套X出！　當時已結婚..受害女崩潰：對不起他老婆

炎亞綸突現身鞠躬道歉　男網紅崩潰趴桌中斷記者會

炎亞綸兩度90度鞠躬道歉耀樂　離場崩潰痛哭：絕對沒偷拍！

炎亞綸淚道歉：絕沒做任何強迫的事　耀樂拒接受「偷拍未成年就是違法」

哈里遜福特回歸告別「瓊斯博士」　《印第安納瓊斯：命運輪盤》迎最終冒險

賈永婕衰遭黃子佼影射：不是我！　傳訊關心大小S「要好好處理」

三胞胎女兒奶音狂呼喚❤超萌「把拔」連發心融化

夏姓父子殺人罪不起訴　檢方：假結婚但非他殺

士檢火速分案偵辦炎亞綸案　律師：拍片逃不掉...可囚7年

媽跟撒嬌虎斑貓互道晚安！　聽超清楚發音：養到鸚鵡？

陳雪生被判性騷「僅需上性平課」　綠委嘆：這已經不是雙標能形容

陳雪生被判性騷免退「要上性平課」　范雲批：這就侯友宜說的最高標準

藍委批私校學費補助替賴「政策買票」　林為洲籲侯提出自己的方案

蔡英文授軍階「90度掛反」！徐巧芯譏鬧笑話　國防大學回應了

基隆立委參選人「涉詐助理費遭羈押」　張秉鈞團隊聲明：沒有退選

駐泰代表莊碩漢上任不滿一年請辭獲准　原因曝光

中國強力施壓　我駐斐濟外館被改回「台北」

行政院證實李永得接任中央社董座　盼繼續發揮媒體專才

新竹棒球場管理費149萬變1490萬　市府澄清大烏龍：人員口誤

幕後／攻侯友宜火力調整　民進黨「準星轉瞄」柯文哲

宋仲基妻曾現身《財閥家》拍攝現場！　同劇演員：以為是工作人員

紅人5比3力克洛磯奪11連勝　刷新隊史66年新高

端午好熱「高溫飆36度」！午後雷雨開轟　降雨熱區出爐

端午肉粽「分毛孩吃一口」？　動保處：「三層肉」恐引發胰臟炎

快訊／才剛停好車！宜蘭自小客突起火燃燒　車主嚇壞求救

FF新作等六年1／退無可退的《FF16》　SE想挽回玩家信心全靠這一款

「大陸阿里山」打造絕美櫻花茶園　遊客激增破80萬人次

搶7元芒果冰沙、1元炸雞！　「13家速食店+手搖飲」連假超殺優惠包

端午連假遊韓買伴手禮要三思　防檢局圖解「哪些能買」清單

追趕大谷翔平　大都會隊重砲掃本季23轟

最強騎士被撞飛1秒完美落地　迷蹤步跳車網友看傻狂重播

政治熱門新聞

影／果真戰力強！空官畢業生打掉上將軍帽　親曝「差點腿軟下跪」

蔡英文授軍階90度掛反！國防大學回應了

立委參選人涉詐助理費遭羈押　張秉鈞團隊發聲

7元愛文芒果冰沙全台107門市限定搶

駐泰代表莊碩漢上任不滿一年請辭獲准

中國強力施壓　我駐斐濟外館被改回「台北」

黃暐瀚曝侯友宜命懸一線解方　宣布新北市長做到「這一天」

快訊／政院加碼：高中職學費全面免費

陳雪生判性騷免退「要上性平課」　范雲批：這就侯友宜說的最高標準

149萬變1490萬　竹市府更正棒球場管理費

行政院證實李永得接任中央社董座

陳雪生被判性騷「僅需上性平課」　綠委嘆：這已經不是雙標能形容

幕後／民進黨「準星轉瞄」柯文哲

藍委批私校學費補助替賴「政策買票」　林為洲籲侯提出自己的方案

更多熱門

相關新聞

藍委批私校學費補助替賴「政策買票」　林為洲籲侯提出自己的方案

藍委批私校學費補助替賴「政策買票」　林為洲籲侯提出自己的方案

針對副總統兼民進黨總統參選人賴清德昨拋要研議補助私大學生每年2.5萬元，行政院長陳建仁今（21日）又宣布高中職學費全面免費、學貸延長等政策，國民黨立委從蔡政府提出的時間點來看，質疑是政策買票，但並未反對相關政策，只是要做好排富等相關配套。國民黨立委林為洲更表示，考慮新會期提出國民黨的方案，也建議國民黨總統參選人侯友宜提出自己的方案。

柯文哲拋重啟服貿　她批：操縱選舉的假議題

柯文哲拋重啟服貿　她批：操縱選舉的假議題

NONO停演藝工作！網1點質疑「根本不痛不癢」

NONO停演藝工作！網1點質疑「根本不痛不癢」

高中主任性騷女學生　車內襲胸摸下體

高中主任性騷女學生　車內襲胸摸下體

賴清德「私大學費補助2.5萬」挨轟撒幣　周玉蔻：能遏阻預算不公

賴清德「私大學費補助2.5萬」挨轟撒幣　周玉蔻：能遏阻預算不公

關鍵字：

陳雪生性騷擾立法院國民黨2024大選范雲侯友宜2024總統大選

讀者迴響

熱門新聞

即／國道驚見「密麻車燈龍」塞車14km紅爆

NONO停演藝工作！網1點質疑「根本不痛不癢」

「斑馬線有人全停讓」喊卡　王國材：朝「行人在近端需停讓」研議

炎亞綸性愛片被外流「對質前男友」私訊曝

葛斯齊爆「已婚偶像男星性騷飯店人員」給5線索

「停讓行人」新制6/30正式上路　靠近斑馬線須停讓

快訊／網傳黃子佼爆他是「假盲人」　蕭煌奇喊告

金曲男歌手被控「突把手伸進她衣服摸」

飲料店糾紛曝光！炎亞綸當眾飆髒話

炎亞綸被控硬上！汪東城鎖門往事全被挖

耀樂遭爆賣身詐欺　媒體人觀察出5個重點

性愛片外流！他點名「無人能超越1男星」　

每30分鐘有敲擊聲　泰坦號搜救進度曝光

展瑞挺炎亞綸被罵爆　兄弟暫緩合作

桃園嬤包百顆肉粽　婆婆氣炸叫媳婦下跪道歉

更多

最夯影音

更多
NONO被爆「拖女生到殘障廁所」無套X出！　當時已結婚..受害女崩潰：對不起他老婆

NONO被爆「拖女生到殘障廁所」無套X出！　當時已結婚..受害女崩潰：對不起他老婆
炎亞綸突現身鞠躬道歉　男網紅崩潰趴桌中斷記者會

炎亞綸突現身鞠躬道歉　男網紅崩潰趴桌中斷記者會

炎亞綸兩度90度鞠躬道歉耀樂　離場崩潰痛哭：絕對沒偷拍！

炎亞綸兩度90度鞠躬道歉耀樂　離場崩潰痛哭：絕對沒偷拍！

炎亞綸淚道歉：絕沒做任何強迫的事　耀樂拒接受「偷拍未成年就是違法」

炎亞綸淚道歉：絕沒做任何強迫的事　耀樂拒接受「偷拍未成年就是違法」

哈里遜福特回歸告別「瓊斯博士」　《印第安納瓊斯：命運輪盤》迎最終冒險

哈里遜福特回歸告別「瓊斯博士」　《印第安納瓊斯：命運輪盤》迎最終冒險

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面