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NONO停演藝工作！網1點質疑「根本不痛不癢」　副業曝光了

▲▼NONO（圖／翻攝自IG／no_no_0321）

▲NONO發聲明，卻未對受害者道歉。（圖／翻攝自IG／no_no_0321）

網搜小組／劉維榛報導

直播主小紅老師爆料，有近20人遭NONO伸出狼爪，甚至被拖到「殘障廁所無套中出」，而最新指控中，最小的被害人當年才年僅15歲。稍早NONO宣布停止演藝工作，只說「誠心深刻反省」卻未提及道歉字眼。對此，鄉民開轟「現在退演藝圈，對他來說根本不痛不癢！」

面對負面指控，NONO在臉書發布聲明，只17字簡短寫下「本人即刻起，停止演藝工作，誠心深刻反省」，文中無道歉字眼，並以藝名NONO屬名做結尾。

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▲▼NONO。（圖／翻攝自Facebook／NONO）

▲NONO宣布停止演藝工作。（圖／翻攝自Facebook／NONO）

對此，一名網友在PTT以「NONO早沒在演藝圈，是要退三小」為標題發文，原PO說，同樣鬧出大事的黃子佼好歹有主持節目；許傑輝有電視節目與舞台劇，退出演藝圈的確付出巨大代價。

反觀NONO，原PO不禁開噴，「我怎麼記得你2009年離開憲哥家族後，就去經營副業了啊？什麼雞排、美式餐廳...啊早就沒在演藝圈，是要退出個屁？」

底下網友熱議，「現在退演藝圈，對他來說根本不痛不癢，難道沒上節目他會餓死嗎」、「通告車馬費才多少錢，副業賺到飽了」、「啊就變不是公眾人物，不讓你刷流量的意思」、「停止，等於退出嗎？覺得藝人都很會使用文字欸」。

不過也有網友質疑「他有在上通告吧」、「天才衝衝衝還是會看到他啊」、「又是個印象錯誤還發廢文」、「哪些副業品牌啊，相關的代言的，列一下啊」、「11點熱炒店、（天才）衝衝衝、小明星大跟班都很常看到他啊」、「他還有在上通告，不過應該真的是加減賺而已」。

事實上，眾人熟悉的「艋舺雞排」是NONO在2015年所投資的，全盛時期全台一度有70多家分店，在網路上頗受好評。不過艋舺雞排今日發文強調，早在2019年底與藝人NONO終止合作代言關係，此風波與本公司無關。

另外，NONO與友人創立「虎霸魷魚、雞排、炸物連鎖餐飲企業」，稍早也急發聲明切割，表示「即刻起，與藝人NONO暫停品牌合作計畫。2023.06.21特此聲明，謝謝」。

據悉，NONO也與老婆朱海君開生技公司，販售口罩與保健食品。去年NONO還砸200萬元進軍髮廊事業，與另3名合夥人共同投資，地點則開在北市西門町。

▼虎霸炸物急於切割關係。（圖／翻攝自Facebook／虎霸 高雄裕誠旗艦店 魷魚 雞排 炸物專賣店）

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／虎霸 高雄裕誠旗艦店 魷魚 雞排 炸物專賣店）

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