高中主任性騷擾4女學生！車內襲胸、摸下體　邀Cosplay噁心對話曝

▲台南一名高中學務主任爆出私訊騷擾女學生、車內摸下體。（圖／人本基金會提供，下同）



記者賴文萱、林悅、黃資真／連線報導

南部地區一名公立高中學務主任，被爆出私下在補習班任教時，私訊騷擾女學生「要擦乳液」、「乖乖，再給妳糖吃喔」，甚至在車上碰觸女學生私密處，至今已有4人控訴。校方獲報後將召開教評會決定是否停聘，目前該師已請假接受調查中。

人本基金會接獲投訴，男主任為數學科老師，曾在該校任教，之後轉任課程督學，2年前又回到這所高中，擔任學務主任，今年5月份剛報名參加高中校長的遴選，2013年至2018年曾在嘉義、新營與台南市區的補習班兼任數學老師，教學風格有趣、活潑，深受同學喜愛，但私底下卻是個愛騷擾女學生的變態老師。

根據女學生提供的對話紀錄，C男時不時會傳訊問在幹嘛、提醒擦乳液，得知少女可能不再上課，C男會好意說「還是有空再幫妳家教！不收錢」，又曾經試圖想知道少女的身高體重、是否想吃糖、詢問要不要穿Cosplay的衣服等，搭訕意圖明顯。

不僅如此，C男在與女學生單獨相處、提問時，還會出手觸摸、捏胸，甚至開車載女學生時，會突然把車停在路邊，接著伸進對方衣服內摸胸、摸下體。

人本基金會與控訴的2名女學生進行訪談後，立即向C男任教的學校舉報，人本懷疑還有更多受害人，因此在臉書PO文希望被害人出面，結果又有2名同樣在補習班遭伸狼爪的女子，向人本投訴。據了解，部分受害者雖然已結婚生子，遭性騷擾的過去，卻是心裡一直抹滅不掉的傷痕，因此決定站出來，捍衛自己的公道。

校方回應，此案已進入調查程序，無法透露詳情，已要求C男請假接受調查；目前C男也關閉臉書帳號避風頭。