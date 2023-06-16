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憂在野力量渙散拋「政黨輪替大聯盟」　羅智強：成功與否不能只靠我

▲羅智強16日上午在台北市議會受訪。（資料照／記者李毓康攝）

▲羅智強16日上午在台北市議會受訪。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨立委參選人羅智強拋組「政黨輪替大聯盟」，被解讀成不支持總統參選人侯友宜，讓他喊卡原訂今（16日）早的相關記者會。不過，羅智強今上午仍在台北市議會受訪，回應「政黨輪替大聯盟」相關問題，並表示自己力量非常微弱，如果政黨輪替的主流意識沒辦法變成堅挺民意，來去要求、期許侯友宜跟柯文哲整合的話，怎麼能期待他辦的到。

羅智強15日接受媒體人王淺秋專訪時，拋出要組「政黨輪替大聯盟」，認為不管是總統參選人侯友宜還是柯文哲，或任何人當總統都是次要問題，首要問題是政黨輪替；羅也說，政黨輪替也許不是國民黨重返執政，可能是其他政黨上去，也可能是聯合政府。對於「政黨輪替大聯盟」，羅辦下午更預告將於16日上午10時40分舉行記者會；然而晚間7時51分又告知媒體，取消明日記者會，未來會以更漸進式、更能凝聚共識的方式的來進行。

對於拋出「政黨輪替大聯盟」概念，羅智強16日上午在台北市議會受訪時表示，他主要是非常憂心現在在野力量渙散，如果不能政黨輪替，台灣民主將繼續被民進黨的霸道宰制，兩岸可能面臨更大的兵凶戰危、內政持續失修、黑金繼續猖獗。羅說，不管他在選區奔走還是看各項民調，政黨輪替都是台灣人民最大公約數，但可能有「偏侯派」、「偏郭派」、「偏柯派」等，但這些人要能當選總統，就是要政黨輪替，但遺憾昨天拋出此概念後。媒體標題寫不支持侯友宜，這是為什麼要取消記者會的原因了。

羅智強強調，政黨輪替把不支持侯友宜劃上等號，這邏輯他不太懂；政黨輪替大聯盟的概念就是給侯友宜跟柯文哲更多時間，他們用他們的努力、願景、政見，說服台灣人他們是能實現第三次政黨輪替的最佳人選，相信侯對自己有信心實踐政黨輪替。

「我覺得我沒有辦法再沉默不語，因為我看到了非常多的民眾 他們對政黨輪替的期盼。」羅智強說，他希望國民黨成為推動政黨輪替的火車頭，但也希望民眾黨也共同成為火車頭，當大家一起把力量整合起來，政黨輪替才可能實現；雖然記者會暫停，但推動政黨大聯盟的想法跟行動、倡議不會停下來。

針對宣布停辦記者會是否有收到國民黨中央壓力？羅智強回應，他跟很多朋友談過這概念，也獲得認同，但對方認為這概念非一次記者會能講完，而是應以細水長流方式，所以大家也不用急於看到什麼做法，下周之前他會有第一波作法出來，但會採取堆疊、漸進性、互動式溝通等方式進行。

媒體詢問羅智強其主張的概念怎麼做，才不會讓民進黨漁翁得利？羅智強說，「怎麼做，不要問我，我是倡議人」，他跟王淺秋力量非常微弱，如果政黨輪替的主流意識沒辦法變成堅挺民意，來去要求、期許侯友宜跟柯文哲整合的話，怎麼能期待羅智強辦的到；怎麼做是大家一起做，他提出倡議後，也會有一些做法，最後成不成功，恐怕不是靠他。

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