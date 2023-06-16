不挺侯？羅智強「政黨輪替大聯盟」　他傻眼：為自己當選不擇手段

▲前台北市議員羅智強。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨立委參選人羅智強原本預計今（16日）召開「政黨輪替大聯盟」倡議記者會，但在昨天深夜臨時叫停，更引發外界揣測「藍營小雞公開跳船」。對此，民進黨立委鄭運鵬16日受訪時表示，這是國民黨家務事，但看到一些人為了自己當選不擇手段，「我看了也是大開眼界，至於開不開記者會，相信他長期以來的作為大家都看在眼裡。」

羅智強15日接受媒體人王淺秋專訪時，拋出要組「政黨輪替大聯盟」，除做出上述表示外，羅也說，政黨輪替也許不是國民黨重返執政，可能是其他政黨上去，也可能是聯合政府。原訂今日要舉行的記者會則臨時取消。

對此，鄭運鵬表示，這是國民黨家務事，也是黨內對侯友宜現在毫無作為、民調下滑的反彈，但他們有一些人永遠會站在自己立場、不顧國民黨利益，這是藍營內部需要整合的。

對於「政黨輪替大聯盟」，鄭運鵬指出，他們為了自己當選不擇手段、要組什麼聯盟，「我看了也是大開眼界，至於開不開記者會，相信他長期以來的作為大家都看在眼裡。」

許智傑則指出，自侯友宜民調落後，有棄保的聲音出現，表示國民黨整合非常不利。藍營小雞們非常焦慮，甚至不認為侯友宜是最強的母雞。這很可能讓侯友宜變成韓國瑜2.0，藍營小雞們只好隨人顧性命囉！

