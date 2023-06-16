「戴瑋珊造謠幼園餵藥！」　侯友宜競辦：賴清德視而不見還是刻意授意？

記者崔至雲／新北報導

新北私幼餵藥案延燒，國民黨總統參選人侯友宜競選工作室今（16）日表示，醫師專家及衛福部立台北醫院都已清楚說明，板橋及汐止私幼案目前檢驗結果都是「陰性」，民進黨總統參選人賴清德發言人戴瑋姍卻直接公然指稱小朋友被餵藥，並以違反科學專業的字眼散播恐懼。曾為醫師的賴清德及公衛專家陳建仁，「以你們的專業判斷，這到底是不是陰性？」賴清德是視而不見，還是授意發言人製造假訊息？賴清德你醫者良心何在？

▲侯友宜競辦召開「請問賴醫師，這是不是陰性？」記者會 。（圖／記者許靖騏攝）



新北市議員江怡臻指出，針對板橋私幼案，戴瑋姍以某孩童4月底時尿液檢測結果64(-)，指孩童有被餵食巴比妥，但台灣臨床病理暨檢驗醫學會理事長朱芳業已說明，檢測過程可能會遇到干擾或偽陽性，尿液可能有其他與巴比妥酸鹽結構相仿的藥物或物質，「因此驗到有數值，不代表有巴比妥鹽存在」。沈政男醫師也表示，「由此可見，這位幼兒在四月時，沒有被餵食巴比妥的跡象」。

江怡臻進一步表示，對於汐止私幼案，衛福部立台北醫院也已說明，兩次進行的苯二氮平(Benzodiazepine)尿液檢驗結果為20ng/Ml及29ng/mL，皆小於閾值200ng/ml，「結果判定為陰性」。江怡臻也說，今日開記者會的成員皆是為人父母，完全理解家長焦慮的心情，但針對上述兩案，醫師專家都已經清楚說明結果皆為陰性，「醫師背景的賴清德要不要出來說明，這到底是不是陰性？還是要放任發言人繼續造謠？」

新北市議員呂家愷表示，雖然近日不斷呼籲民進黨不要再惡意造謠，製造民眾恐慌，但戴瑋姍甚至變本加厲，不斷稱孩子被餵藥甚至餵毒，曾為醫師的賴清德及公衛專家陳建仁，要不要出來說清楚，還是說這一切其實都是賴清德授意，刻意以錯假訊息製造恐慌？呂家愷也表示，如果檢驗結果確實是陰性，賴清德要怎麼處置發言人戴瑋姍，是否要因為製造社會恐慌而辭職以示負責？

立委參選人、新北市議員洪佳君表示，這段時間看到民進黨相關⼈⼠持續造謠，上從賴清德下到立委、議員，不斷地說謊、製造假訊息。感謝⼠林地檢第⼀時間介⼊汐⽌幼兒園案調查，也期盼新北地檢，既然已採集過⽑髮、完成初步調查，應儘速對外說明，才能釐清真相，避免社會紛亂。



