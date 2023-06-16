羅智強遭疑提「棄侯保柯」　苗博雅嗆：早預言！共產黨也可？

▲社民黨議員苗博雅接受民進黨徵召參選立委。（圖／記者林敬旻攝）



記者詹宜庭／台北報導

國民黨大安區立委參選人羅智強本預計於今日召開「政黨輪替大聯盟」倡議記者會，不料卻在昨日深夜突然喊卡。對此，與民進黨合作出戰台北市大安區立委選舉的社民黨議員苗博雅表示，她早在5月30日就預言，藍營小雞會認柯文哲當第二隻母雞，只是沒想到找新母雞的時間竟然這麼早，更批評羅智強組「政黨輪替大聯盟」沒原則，「是不是共產黨也可以？」

苗博雅今日透過臉書發文表示，她早在5月30日就預言，藍營小雞會認柯文哲當第二隻母雞；6月7日她公開指出，羅智強就是藍營小雞認第二隻母雞的範本；6月15日她宣布參選大安區的隔天，羅智強就提出政黨輪替大聯盟，主張侯友宜、民眾黨主席柯文哲都可以，被輿論認為是開出「棄侯保柯」第一槍。

苗博雅說，她沒預料到的是，國民黨找新母雞的時間竟然這麼早，原本預計到9月才會發酵，羅智強卻提前到6月中就發難，懷疑「羅智強有這麼焦慮嗎？為什麼這麼急著找新母雞？」

苗博雅指出，羅智強本來今天早上要召開「輪替大聯盟記者會」，卻因不明原因臨時喊卡，但她相信，羅智強推動「蹭柯自救」的腳步不會停，國民黨總統參選人侯友宜持續被藍營小雞掏空與看衰的進度也不會停止。她開嗆，羅智強沒原則，只要反綠誰都可以，質疑「那以後會不會變成，只要能下架民進黨，就算是共產黨來也可以？」

「我長期觀察羅智強，對他的行為模式非常了解。只要對他個人有好處，他隨時可以轉彎、跳船、換選區。」苗博雅批評，羅智強議員做一半，就離開大安區跑到桃園選市長，沒選到又立刻離開桃園跑回大安，看到侯友宜民調高就挺侯，侯友宜民調低就蹭柯，不斷提出選總統、選立委、選議員、選市長、選立委的志向，四處亂竄。

苗博雅認為，如果大安區選民讓羅智強當立委，有極高的可能性，羅做不到一半，又馬上跳去外縣市選市長，大安區又被國民黨弄到沒有立委。她強調，國民黨讓大安區一年沒有立委，還提名隨時會離開大安的羅智強，就是讓她看不下去，而接受艱困挑戰的原因。