　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

羅智強遭疑提「棄侯保柯」　苗博雅嗆：早預言！共產黨也可？

▲社民黨議員苗博雅接受民進黨徵召參選立委。（圖／記者林敬旻攝）

▲社民黨議員苗博雅接受民進黨徵召參選立委。（圖／記者林敬旻攝）

記者詹宜庭／台北報導

國民黨大安區立委參選人羅智強本預計於今日召開「政黨輪替大聯盟」倡議記者會，不料卻在昨日深夜突然喊卡。對此，與民進黨合作出戰台北市大安區立委選舉的社民黨議員苗博雅表示，她早在5月30日就預言，藍營小雞會認柯文哲當第二隻母雞，只是沒想到找新母雞的時間竟然這麼早，更批評羅智強組「政黨輪替大聯盟」沒原則，「是不是共產黨也可以？」

苗博雅今日透過臉書發文表示，她早在5月30日就預言，藍營小雞會認柯文哲當第二隻母雞；6月7日她公開指出，羅智強就是藍營小雞認第二隻母雞的範本；6月15日她宣布參選大安區的隔天，羅智強就提出政黨輪替大聯盟，主張侯友宜、民眾黨主席柯文哲都可以，被輿論認為是開出「棄侯保柯」第一槍。

苗博雅說，她沒預料到的是，國民黨找新母雞的時間竟然這麼早，原本預計到9月才會發酵，羅智強卻提前到6月中就發難，懷疑「羅智強有這麼焦慮嗎？為什麼這麼急著找新母雞？」

苗博雅指出，羅智強本來今天早上要召開「輪替大聯盟記者會」，卻因不明原因臨時喊卡，但她相信，羅智強推動「蹭柯自救」的腳步不會停，國民黨總統參選人侯友宜持續被藍營小雞掏空與看衰的進度也不會停止。她開嗆，羅智強沒原則，只要反綠誰都可以，質疑「那以後會不會變成，只要能下架民進黨，就算是共產黨來也可以？」

「我長期觀察羅智強，對他的行為模式非常了解。只要對他個人有好處，他隨時可以轉彎、跳船、換選區。」苗博雅批評，羅智強議員做一半，就離開大安區跑到桃園選市長，沒選到又立刻離開桃園跑回大安，看到侯友宜民調高就挺侯，侯友宜民調低就蹭柯，不斷提出選總統、選立委、選議員、選市長、選立委的志向，四處亂竄。

苗博雅認為，如果大安區選民讓羅智強當立委，有極高的可能性，羅做不到一半，又馬上跳去外縣市選市長，大安區又被國民黨弄到沒有立委。她強調，國民黨讓大安區一年沒有立委，還提名隨時會離開大安的羅智強，就是讓她看不下去，而接受艱困挑戰的原因。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
未婚夫嫖妓拍大量性愛片　她崩潰：把什麼怪物帶回家
外國客戶來台看廠！　「乖乖全收掉」竟真的出事
唐吉訶德宣布「新生店取消24小時營業」！
快訊／高雄市議員遭搜索！　200萬交保
29歲女友生了！　83歲男星當爸「一度不信自己的」
許傑輝系花老婆「社群0動靜」！　友心疼近況
餵藥案政院出手！　王必勝連夜見11家長
快訊／新北市府潑漆　犯嫌抓到了！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

民進黨性平爭議延燒　下午2點30分公布最新調查結果

反對羅智強「政黨輪替大聯盟」　鍾沛君拋4點駁：窒礙難行

夏立言今率團赴廈門出席海峽論壇　「交流對話絕對有它的需要性」

六都僅新北未提「餵藥案」措施　綠發言人籲侯友宜：別再守護選情

羅智強遭疑提「棄侯保柯」　苗博雅嗆：早預言！共產黨也可？

不挺侯？羅智強「政黨輪替大聯盟」　他傻眼：為自己當選不擇手段

憂在野力量渙散拋「政黨輪替大聯盟」　羅智強：成功與否不能只靠我

「戴瑋珊造謠幼園餵藥！」　侯友宜競辦：賴清德視而不見還是刻意授意？

台琉國際帆船賽感人插曲　日籍80歲基隆女見邱佩琳喜極而泣

新北幼兒園餵藥案延燒！　侯友宜親上火線開記者會

許傑輝宣布「即日退出演藝圈」！　遭黃云歆、短今痛揭「私下指導真相」

詐團少年吞贓款遭虐亡　運屍車還被送洗滅證！

左左右右現身街舞比賽　蛻變15歲少女實力驚人

抹布水牛肉麵結束營業　店家打包現況曝光！

BTS柾國直播中睡著「670萬人圍觀」！　狂碎念：怎麼不睏...下一秒睡翻XD

兒不吃飯...媽假裝打電話　他聽老師名字立刻動筷子

1噸重鋁錠藏市值4億K他命　狗聞不出！出動電鋸才撬開

相思樹壓死婦...女兒悲痛表態　東海大學發5點聲明回應

梅西說完「端午安康」離場　300萬大陸粉絲傻眼：人呢

「車別開進十分老街」女導遊勸阻...慘被飛踢重摔　兇狠畫面曝

民進黨性平爭議延燒　下午2點30分公布最新調查結果

反對羅智強「政黨輪替大聯盟」　鍾沛君拋4點駁：窒礙難行

夏立言今率團赴廈門出席海峽論壇　「交流對話絕對有它的需要性」

六都僅新北未提「餵藥案」措施　綠發言人籲侯友宜：別再守護選情

羅智強遭疑提「棄侯保柯」　苗博雅嗆：早預言！共產黨也可？

不挺侯？羅智強「政黨輪替大聯盟」　他傻眼：為自己當選不擇手段

憂在野力量渙散拋「政黨輪替大聯盟」　羅智強：成功與否不能只靠我

「戴瑋珊造謠幼園餵藥！」　侯友宜競辦：賴清德視而不見還是刻意授意？

台琉國際帆船賽感人插曲　日籍80歲基隆女見邱佩琳喜極而泣

新北幼兒園餵藥案延燒！　侯友宜親上火線開記者會

掉入惡的黑洞！童星「附身演技」詮釋崩壞童年　揭未成年性侵傷口

詐團取簿手日租4千BMW上工　外送員小巷摸「怪怪信」破解了

遭閃電劈中「穿對鞋子」救回一命　她幸運逃死後曝：好像宿醉

太陽欲補強鋒線　美媒點KD前隊友渡邊雄太是最佳人選

台北醫大志工團隊領軍　號召南投有志高中生籌備弱勢學童生醫營

「納智捷改款新U6 Neo」試駕！入門價給你大空間、渦輪動力

許傑輝老婆「出差前1動作」讓尪不亂跑！　冰箱貼滿標籤：高招

民進黨性平爭議延燒　下午2點30分公布最新調查結果

大同股東會全面改選9席董事　董座喊「力拼明年配發股利」

雲林古坑山區連日豪雨土石鬆動　警鐵鍬排除籲人車迅速通過

政治熱門新聞

羅智強宣布取消記者會　深夜曝關鍵原因

女志工控性騷　陳柏惟道歉了　

打臉陳柏惟！　女志工揪「2點謬論」反擊

女校長撕入國登記表　官員曝下場

陳柏惟被控性騷道歉　他揭1細節更可怕

汐止傳幼童驗出三級毒品！侯友宜火速回應

女志工「2謬論」打臉！　陳柏惟私訊22字道歉

朱凱翔陷性騷　用《倚天屠龍記》回應

國民黨遭爆「男男騷擾」未爆彈　青壯派立委給出同志性暗示

桃工程性騷案遭質疑　社會局重啟調查

柯文哲智庫成員曝光！國政處方簽撰寫中　下一步擬設地區分會

蔡沐霖被控性騷吃案　今公布調查結果

陳柏惟捲性騷風暴道歉　不參選2024立委

林右昌快問快答　咖哩飯拌著吃還要加香菜

更多熱門

相關新聞

不挺侯？羅智強「政黨輪替大聯盟」　他傻眼：為自己當選不擇手段

不挺侯？羅智強「政黨輪替大聯盟」　他傻眼：為自己當選不擇手段

國民黨立委參選人羅智強原本預計今（16日）召開「政黨輪替大聯盟」倡議記者會，但在昨天深夜臨時叫停，更引發外界揣測「藍營小雞公開跳船」。對此，民進黨立委鄭運鵬16日受訪時表示，這是國民黨家務事，但看到一些人為了自己當選不擇手段，「我看了也是大開眼界，至於開不開記者會，相信他長期以來的作為大家都看在眼裡。」

憂在野力量渙散拋「政黨輪替大聯盟」　羅智強：成功與否不能只靠我

憂在野力量渙散拋「政黨輪替大聯盟」　羅智強：成功與否不能只靠我

羅智強宣布取消記者會　深夜曝關鍵原因

羅智強宣布取消記者會　深夜曝關鍵原因

組「政黨輪替大聯盟」惹議？　羅智強突取消記者會：我沒說不支持侯

組「政黨輪替大聯盟」惹議？　羅智強突取消記者會：我沒說不支持侯

羅智強曝民進黨內簡舒培民調最高　苗博雅未來恐成「洗票機」

羅智強曝民進黨內簡舒培民調最高　苗博雅未來恐成「洗票機」

關鍵字：

苗博雅羅智強政黨輪替大聯盟

讀者迴響

熱門新聞

醫點名「5款超商飲料」不鹹卻高鈉！喝多恐尿結石

日月潭驚見「巨大魚頭吞九蛙」奇景！　魚眼暗藏秘密

1300萬買房「貸款要還2200萬」！女撐不住壓力跳樓亡

琵琶女神控男YTR要求泡鴛鴦浴　不陪睡就翻臉

「拍手聲」誘童　父母看監視器嚇瘋

獨／《終極三國》3女星都受害！　被許傑輝咬下唇、表演賞巴掌「不准告訴公司」

入境台灣見入國登記表　她氣到撕爛：算哪門子的國

5億高中生持「黑令旗」酆都大帝乩身：認罪來不及了

許傑輝小18歲系花嫩妻曝光！

周董MV「吵什麼吵」 賴清德回應了

許傑輝引退…「火寮一哥」免死！

最高可領15.6萬！　勞動部發錢、成功就業給獎勵金

女導遊穿「貼膚寬褲」被疑賣色　旅遊公司：已教育她

許傑輝受害者突求情「不要封殺他」

許傑輝錄影「向女星伸手」…小18歲妻當面警告

更多

最夯影音

更多
許傑輝宣布「即日退出演藝圈」！　遭黃云歆、短今痛揭「私下指導真相」

許傑輝宣布「即日退出演藝圈」！　遭黃云歆、短今痛揭「私下指導真相」
詐團少年吞贓款遭虐亡　運屍車還被送洗滅證！

詐團少年吞贓款遭虐亡　運屍車還被送洗滅證！

左左右右現身街舞比賽　蛻變15歲少女實力驚人

左左右右現身街舞比賽　蛻變15歲少女實力驚人

抹布水牛肉麵結束營業　店家打包現況曝光！

抹布水牛肉麵結束營業　店家打包現況曝光！

BTS柾國直播中睡著「670萬人圍觀」！　狂碎念：怎麼不睏...下一秒睡翻XD

BTS柾國直播中睡著「670萬人圍觀」！　狂碎念：怎麼不睏...下一秒睡翻XD

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面