六都僅新北未提「餵藥案」措施　綠發言人籲侯友宜：別再守護選情

▲侯友宜出席「私立幼兒園司法案件進度說明記者會」 。（圖／記者許靖騏攝）



記者詹宜庭／台北報導

板橋幼兒園是否有餵食「巴比妥鹽」爭議未解，昨日再傳出汐止一名幼兒尿液檢驗出現三級管制藥品「苯二氮平（BZD）」。對此，民進黨發言人張志豪指出，新北市幼兒餵藥案發生至今，看不到侯友宜或市府有任何更精進的作為，只有不停的選舉行程和政治攻防，呼籲侯友宜應把孩子健康擺第一，盡快做出因應措施，不要成天只守護自己的選情。

民進黨發言人林楚茵表示，昨天汐止一名幼童被檢測出體內有管制藥物的殘留，昨晚衛福部已經緊急開會，並決議若家長需要，可委外進行質譜儀檢驗，費用由衛福部負擔。事情爆發後，正當中央緊急開會處理，汐止區家長焦慮著小孩是否也中標，是否要帶小孩去醫院檢查時，「身為新北市長的侯友宜做了什麼？」

林楚茵痛批，侯友宜只會告訴市民，該幼童體內殘量低，所以是陰性，不要以訛傳訛，甚至在昨晚接連出席兩場餐會拉票，這就是侯友宜毫無掩飾的擺爛甩鍋態度，同時也再次證明侯友宜眼中沒有市民只有選票。

民進黨發言人卓冠廷則開轟，案發後，桃園市便宣布「公費」讓孩童抽血檢驗相關藥物，補助家長帶小朋友檢驗，但身處幼兒園事件風暴中心的新北市，6月初公佈完合作醫院後就沒下文，還在慢半拍，質疑「不會連這個都要推司法吧？」

發言人張志豪指出，新北餵藥案至今，不見侯友宜反省檢討並積極守護孩子的健康安全，反而是國民黨議員連續多天用「戰狼式的態度」大噴政治口水攻擊民進黨主席賴清德。侯友宜選情低迷，主要是市政失能失序的結果，守護孩子的健康安全是當前重要工作，各縣市都已經做出因應措施，但案件起源的新北市至今卻毫無動作，整個失能擺爛。

張志豪表示，台南市早在6月9日提出「強化幼兒保護三大機制十項方案」，從「預防」、「處理」及「處罰」三機制，強化幼兒安全；高雄市也在6月10日要求教育局、衛生局及社會局全面徹查，強化幼兒安全預防措施與通報調查機制。

台北市6月10日提出五大具體行動方案，包含提高無預警及不定期「園務行政稽查」次數、研議「教保人員支持系統方案」、創設「幼兒輔導方案」、訂定處理「疑似不當管教案件作業要點」、全面補助幼兒園裝設工作紀錄器；台中市6月13日稽查同幼教機構兩間分校，並啟動預防性的「守護幼童安心專案」四大護童措施；桃園市6月16日提供桃園6歲以下幼童、及設籍在桃園但在外縣市就讀或生活的幼童公費抽血檢驗，首波提供檢驗醫院共7家。

張志豪批評，新北市幼兒餵藥案發生至今，卻看不到侯友宜或市府有任何更精進的作為，只有不停的選舉行程和政治攻防，呼籲侯友宜應把孩子健康擺第一，守護孩子健康，盡快做出因應措施，不要成天只守護自己的選情。