反對羅智強「政黨輪替大聯盟」　鍾沛君拋4點駁：窒礙難行

▲台北市議員鍾沛君。（圖／記者李毓康攝）

記者詹宜庭／台北報導

國民黨立委參選人羅智強昨日提出他將籌組「政黨輪替大聯盟」對抗民進黨，並認為不管是總統參選人侯友宜還是柯文哲，或任何人當總統都是次要問題，首要問題是政黨輪替。對此，國民黨台北市議員鍾沛君16日表態反對，因為有四點會讓「政黨輪替大聯盟」窒礙難行，強調真正負責任的政黨是會不斷提出更好的候選人及政策，說服選民做得到。

鍾沛君今日透過臉書發文表示，政黨輪替是大家的期待，可它是手段而非目的，台灣人要過更好的日子，百姓值得安全的環境、清明的政治、活絡的經濟發展、優化的生活品質，民進黨已執政八年，不但沒有做到，還每下愈況，換一個黨來做，只是實踐目標的一種手段。

鍾沛君認為，真正負責任的政黨，不是只喊「政黨輪替」或「下架民進黨」，而是會不斷提出更好的候選人、政見政策，然後不斷論述，說服選民國民黨做得到，而當選民願意投票，就會實現政黨輪替。

鍾沛君說，她反對「政黨輪替大聯盟」，因為有四點會窒礙難行：第一， 以席次來看，國民黨作為最大在野黨，民調不利，應該是全黨一起修復改進，而不是乾脆放棄治療，眼看著民眾黨這班車揚長而去，就想著不如搭個便車。第二， 民調不該是評價參選人與政黨的唯一指標，民調時有高低起伏，如果在某個時間點，民調高就支持誰，去年台北市長選戰，蔣萬安在初期一度落居第三，那不就該退選？

鍾沛君進一步解釋，第三，民眾黨有其主體性，主席柯文哲選戰打得按部就班，數月前當他民調仍居第三，本黨開口閉口要「整合」人家，如今本黨落居第三，竟然還用同一套「政黨輪替」的話術「情緒勒索」，不僅不合理，甚至更加蒼白無力。第四，國民黨的政策理念和民眾黨未必一致，整合的話，是要白紙黑字逐條逐項協商？還是誰民調高就贏者全拿？雙方支持者能接受嗎？

鍾沛君強調，現在輿論對國民黨總統參選人侯友宜有許多批評，民調也不理想，但侯友宜團隊、黨中央、智庫都在努力改進，身為黨籍民代，順風時靠著母雞帶小雞，不順時小雞也該扛著母雞，這才是一個黨，對得起支持者的樣貌。