新北企業制霸國際茶飲　承恩食品傳遞台灣珍奶幸福味

▲承恩珍奶學院教導國內外學員認識產品、學習開店、調飲珍奶、設計菜單。（圖／新北市經發局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為表揚新北企業永續經營理念，新北市政府經發局去年首度辦理「新北企業精典獎暨女傑獎」，評選62家新北優秀企業，其中獲選潛力企業的承恩食品，從客製化開發原物料到創新飲品配方，開店創業、飲品調製教學、夢幻菜單設計，由專業團隊提供客戶一條龍式的整合服務，讓台灣珍奶文化持續在世界舞台發光。

承恩食品成立於1983年，坐落於中和區，總經理柳聖恩秉持「專業、誠信、效率、溫度、創新」五大核心價值，整合手搖飲產業供應鏈，以「大中和」品牌征戰海外、制霸國際，在手搖飲界獲得「珍奶軍火商」盛名，是全台最大的茶飲原料供應商。不僅設立珍奶學院，提供調飲及開店教學，協助餐飲店家增設飲料吧及轉型人才培訓，更將多年來原料供應的經驗傳承給海外開業店家。

▲承恩食品2023 Monde Selection得獎產品-鍚蘭紅茶王、3025茉香綠茶、芋香調味粉。

經發局長何怡明表示，承恩深耕新北長達40年，除了服務新北客戶外，也拓展至60幾個國家，將珍奶文化與台灣好茶推廣至全世界。公司產品多年來不僅獲得食品界米其林 ITQI風味絶佳獎，更榮獲2023 Monde Selection世界品質評鑑金獎肯定，展現產品優異品質。秉持宣揚台灣珍奶文化的初心，承恩將於6月14至17日參加2023台北國際食品展覽會，分享手調飲品吸睛美味的祕訣，歡迎闔家前往支持新北優質企業。

新北市政府致力打造優良產業環境，積極提供企業所需的各項輔導與獎勵政策，經發局未來也將繼續發掘這些亮點企業不為人知的小故事，鼓勵更多業者深耕在地，放眼國際。歡迎持續關注「來趣新北金發局」臉書粉絲團，認識更多新北精典獎優質企業。