新北「影劇記者跨入電影製作」講座　即日起免費報名

▲童一寧拍醫院實景棚。（圖／新北市文化局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

一部電影從籌拍、後製、發行上映，以至參加影展，需仰賴不同專業的影視人才各司其職，才能獲得被關注的機會。府中15「電影會客室」系列講座，將於6月25日推出「影劇記者跨入電影製作的奇妙旅程」，由資深媒體人及編劇童-寧主講，歡迎對電影企劃編劇有興趣的民眾免費報名參加。

「府中15」是新北市重要的影音藝術發展據點，長期規劃多元類型的主題策片，選映藝術電影、紀錄片、實驗片類型等，提供影視愛好朋友優質的觀影交流平臺，此外，也透過舉辦各式藝文展覽、動畫影片播映及教育推廣活動，致力於培育影視教育推廣及人才，本次推出「電影會客室」系列講座，引領民眾揭開影視製作神秘面紗，增進對電影產業之瞭解。

▲過往工作坊活動照。

新北市文化局長張䕒育表示，本次講座特地邀請曾任平面、電子媒體的資深電影記者童一寧。身為專業文字工作者，她曾擔任《大尾鱸鰻2》編劇獲得廣大迴響，近年持續投入電影劇本題材開發，屆時將分享從影視採訪到參與編劇工作的奇特經歷，以及影像文字創意必備的學識涵養和靈感來源。

府中15「電影會客室」系列講座，自即日起開放免費報名，活動詳情可至「府中15」官方網站查詢。

▲童一寧編劇作品「甜納斯之戀」。