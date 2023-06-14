新北私幼餵藥案「沒查到下藥證據」　檢還原監視器見1畫面

記者黃翊婷／綜合報導

新北市板橋某私立幼兒園餵藥案持續延燒，雖然新北地檢署目前並沒有查獲教師下藥的證據，但已有35名家長同意接受毛髮檢測。此外，檢方還原園方刪除的監視器畫面，發現疑似有教保員對幼童打手心、屁股，後續將朝傷害、妨害幼童發育等罪方向偵辦。

▲幼兒園餵藥案仍有疑點尚待釐清。（圖／記者陸運陞翻攝，下同。）

幼兒園餵藥案共有27名孩童透過尿液檢驗苯巴比妥殘留，送驗26名孩童均為陰性，還有1名仍在檢驗中。新北市副市長劉和然表示，有關毛髮檢驗部分，教育局詢問67位家長後，截至13日上午10時為止，有意願接受毛髮檢測的家長共有35位，已經正式行文給檢方，請他們採驗毛髮。

調查局長王俊力也提到，調查局接受新北地檢署檢察官指揮，鑑識科學處同仁正全力加班檢驗，希望能盡快將結果提供給偵辦的檢察官參考，毛髮檢測目前正在進行當中，何時會出來不敢給一個確定的日期，但一定會用最快的速度處理。

▲彭姓園長訊後以5萬元交保。

針對幼兒園餵藥案，新北市長侯友宜13日下午赴新北市議會進行1小時專案報告，並提出3項關鍵，首先將尊重專家醫師的判斷，強調真相在於刑事科學；第二，對涉案老師未被收押，檢調應要再補充證據，沒有證據就繼續查辦，絕對不允許有任何傷害孩童的事件；第三，新北市府已啟動醫療服務，將盡全力守護孩子們的健康。

但根據《聯合新聞網》報導，檢方經過兩次搜索並未查獲幼兒園教師下藥的證據，不過，在還原園方刪除的監視器畫面之後，發現疑似有教保員對幼童打手心、屁股，後續將朝傷害、妨害幼童發育等罪方向偵辦。