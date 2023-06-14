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發文「猜新北教育局長該換人了」被檢舉　國中師發不自殺聲明怒告

▲▼發文猜「新北教育局長該換人」被檢舉　國中師發不自殺聲明怒告。（圖／翻攝方姓教師臉書）

▲新北市重慶國中方姓教師在個人臉書發文，被截圖檢舉詆毀上級行政長官。（圖／翻攝方姓教師臉書）

記者鄒鎮宇／綜合報導

新北市幼兒院餵藥案持續延燒，新北市重慶國中方姓教師在個人臉書發文「《我猜》新北市教育局長該換人了！」遭檢舉詆毀上級行政長官，被校方要求說明。對此，方姓教師附上不自殺聲明並向檢舉人提告偽造文書使公務員登載不實罪；另外，也對教育局、校方提告強制罪。

方姓教師在臉書發文「《我猜》新北市教育局長該換人了！」，卻在發文21分鐘後立刻遭有心人士截圖，向校方檢舉。根據校方陳述顯示，民眾反應方姓教師說「新北市教育局長該換人了」，卻無附上任何可以佐證的消息來源或證據，足以讓一般社會大眾誤以為教育局長犯下重大過錯要被依法撤換，「身為公立學校教師，隨意發表並無附上根據的言論詆毀上級行政長官，證據明確」，而方姓老師則回覆「不想回覆」。

▲▼發文猜「新北教育局長該換人」被檢舉　國中師發不自殺聲明怒告。（圖／翻攝方姓教師臉書）

▲方姓教師發不自殺聲明並提告。（圖／翻攝方姓教師臉書）

方姓教師於臉書發布不自殺聲明；他表示，不清楚是誰這麼厲害，在他發文21分鐘後就迅速截圖並檢舉，跟且根據內文的陳情寫法，懷疑事公務體系出身的人才會這樣書寫，認為讓行政倫理位階高過個人言論自由是他無法接受的事。

他指出，文內有強調《我猜》兩字，代表使用經驗法則推測事情的發展，但陳情書中卻刻意審略，還要求他提供證據，認為非常不合理；另外，換人一詞屬於中性，亦可說明是「升官」，因此沒有詆毀長官的意思。

方姓教師認為，該則陳情文應該事先投到教育局，再由教育局轉至重慶國中，然而此兩單位卻未有檢核機制，等於任何案件經陳情都須老師回覆，非常浪費社會資源，因此他決定報案提告檢舉人刻意忽略《我猜》偽造文書，想陷他於不義，也對未確實把關陳情案件的教育局、校方業務承辦人提告強制罪。

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