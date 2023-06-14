▲新北刺網、拖網禁漁期將至，違者最高罰15萬元。（圖／新北市漁業處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

每年6月15日至8月15日，新北市政府禁止於三芝區至林口區3海浬內海域使用刺網漁具作業，另同一期間亦禁止三芝區至林口區距岸3至6海浬間海域從事拖網作業，違者依《漁業法》第65條規定，可處新臺幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。現禁漁期將至，新北市漁業處呼籲漁民遵守相關規定，以免違規受罰。

漁業處表示，新北市三芝區至林口區刺網漁業以舢舨居多，船體小難以航行到3海浬外作業。近年來民眾海洋資源永續意識提升，新北市府經過與漁會及漁民溝通協調之後，實施禁漁期配合輔導轉型措施，逐步管制並減少該海域的刺網漁業。

▲網具纏繞礁石影響海洋生態環境，專業潛水人員清除礁體上覆網。

另鑒於拖網漁業對海洋生態環境之影響，每年6月15日至8月15日，未滿50噸之拖網漁船除應遵守中央公告之「拖網漁船禁漁區位置及有關限制事宜」禁止於距岸3浬內作業之外，亦禁止於新北市三芝區至林口區3至6海浬間海域作業，違者依漁業法第65條規定處新臺幣3萬元以上15萬元以下罰鍰，以維護該區海洋生態之永續。

漁業處長張麗珍表示，新北市三芝區到林口區刺網漁船筏多為家計型漁業，以小舢舨漁船居多，刺網漁業管制措施在充分溝通協調下逐步來推動，配合補助輔導轉型，讓漁民可持續從事對海洋環境較為友善的漁業，達到環境生態及產業永續雙贏的結果。