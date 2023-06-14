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新北推動犬貓結紮計畫　有效控制遊蕩犬數量獲肯定

▲新北推動犬貓結紮計畫 有效控制遊蕩犬數量獲肯定。（圖／新北市動保處提供）

▲新北市動保處動保員合力建置野外動物醫療站。（圖／新北市動保處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為從源頭減少遊蕩犬貓產生，新北市政府動保處除補助家犬結育外，更對遊蕩犬貓進行結紮，2022年共計結紮6522隻，有效控制數量，據農委會統計2022年調查統計，全國遊蕩犬總數估計15萬9697隻，較2020年增加約3828隻，新北遊蕩犬則減少408隻，每百人遊蕩犬數降至0.27隻，顯示新北市控制遊蕩犬數量有具體成效。

動保處長楊淑方表示，今年再辧理民間動物收容所全面結紮三合一作業及偏鄕野外醫療站等新措施，寵物結紮深入民間動物收所及村里社區，期再減少遊蕩犬數量。新北市民間動物收容所有在海邊，也有在山區，因多位於偏遠地點，聘請獸醫師到場進行結育、防疫及植晶片等工作費用高，新北動保處了解其困境，為解決此問題，今年委託民間獸醫師到收容所進行免費植入晶片、狂犬病注射及絕育等作業，積極予以輔導，並提供消毒水，以加強收容所防疫，改善收容品質及環境，進而提升收容動物福利。

▲新北推動犬貓結紮計畫 有效控制遊蕩犬數量獲肯定。（圖／新北市動保處提供）

▲收容所人員協助犬隻保定情形。

另外，為讓新北市無動物醫院區域也能就近進行居家毛寶貝及遊蕩犬貓絕育，動保處洽詢偏鄉地區里長，請里長配合於當地設置野外動物醫療站，並利用臉書社群網站及里辦公處廣播器通知民眾前來登記造冊之後，再回報動保處派遣獸醫師到場，使用帳篷搭建醫療站，對當地遊蕩動物與飼養家犬貓提供絕育手術、疫苗注射、傷病醫治等多項診療服務，民眾們不需再度舟車勞頓長途跋涉，就能讓毛寶貝享有更便利的醫療照護。

楊淑方表示，新北市是友善動物城市，為使民間動物收容所內及偏鄉民眾犬貓獲得完善照顧，免費提供寵物登記、犬貓絕育、狂犬病預防注射服務，期將每個熱點串成線，進而織成一面全方位的防護網，以提高毛寶貝結紮率、有效管控遊蕩動物數量，另一方面還可減少環境衛生問題，進一步提升在地居民生活品質。

▲新北推動犬貓結紮計畫 有效控制遊蕩犬數量獲肯定。（圖／新北市動保處提供）

▲民間動物收容所清查造冊。

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