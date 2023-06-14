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批「幼兒園案」中央地方互踢皮球　民眾黨團：應儘早查出巴比妥來源

▲賴香伶（左起）、邱臣遠、陳世軒出席民眾黨團14日舉行「針對大法官人事 談話會前表態立場」記者會。（圖／民眾黨團提供）

▲賴香伶（左起）、邱臣遠、陳世軒出席民眾黨團14日舉行「針對大法官人事 談話會前表態立場」記者會。（圖／民眾黨團提供）

記者蘇晏男／台北報導

新北市幼兒園餵藥案延燒，民眾黨立法院黨團今（14日）舉行記者會，批中央與地方互踢皮球，至今仍未查明藥物來源，讓學童的人身安全與健康權益，淪為藍綠鬥爭的工具。民眾黨團呼籲，中央及地方合力清查藥品來源、加強稽查管制藥品並適度公開偵辦進度，同時也應完善法規制度，規範教保員在何種情況下能給予孩童藥物，加強對學童的保護和監督。

民眾黨團總召邱臣遠指出，無論是事前預防、事中調查、事後處置等，地方與中央政府各有權責，但都未能善盡，只會互踢皮球。新北市府宣稱部分感冒藥成分含苯巴比妥，暗示「可能是誤食」或「非故意」，但毒理專家分析，一名幼童的苯巴比妥尿液殘留濃度是64微克，遠高於治療癲癇用藥時的最高殘留值40微克，因此除非大量攝取或故意餵食，否則不可能有如此高的殘留量。

邱臣遠也指，巴比妥類藥物是第三級管制藥品及三級毒品，若正規管道管制藥品未出現異常，就可能來自非法交易，當務之急是清查來源，避免更多人受害，中央地方必須合力查緝，加強稽查與管制網路藥品販售。另外，相關單位應主動公開行政調查紀錄，讓大眾檢視是否有疏失。

民眾黨團副總召賴香伶說，新北市長侯友宜關鍵時刻的不作為與缺乏反應能力，是對政務的失職，也是對市民權益的漠視，顯示他更關心總統大選而非市政，然而「一市之不治，何以天下國家為？」新北市府應盡快查明真相、加強監管制度，確保孩子在學校獲得安全與適當的照顧。

賴香伶表示，侯友宜執政以來，新北市兒童及少年受虐人數屢居六都之冠，成為長期「兒童不友善」城市 ，近期除了幼兒園不當餵藥，還發生中和弱勢家庭3死，以及青少年持槍掃射事件，市府更屢被揭露行政延宕、未及時處置等問題，侯的「好好做事情」，實際上已螺絲掉滿地。

民眾黨新北市議員陳世軒則指出，面對問題是解決問題的第一步，請新北市政府盡速對外說明如何預防類似情形再度發生，讓家長放心。

民眾黨團認為，無論是事前預防、事中調查和事後處置，中央及地方都還能做更多，不該不思檢討、互踢皮球，相關單位應儘早查出巴比妥類藥物的來源及流向，主動公開行政調查紀錄，讓家長安心，也呼籲勤跑選舉行程的侯友宜市長，以市政為優先，更要以孩子的權益為重。

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