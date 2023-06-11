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最美議員遭「老二照」性騷！友人一句話讓她怒了：不會說話就閉嘴

▲▼Molly遭到網友傳生殖器照片騷擾，朋友卻誇讚幽默，氣得她動手將人封鎖。（圖／翻攝臉書／Molly翎熹）

▲Molly遭到網友傳生殖器照片騷擾，朋友卻誇讚幽默，氣得她動手將人封鎖。（圖／翻攝臉書／Molly翎熹）

記者柯振中／綜合報導

近期性騷擾事件連環爆，不但有肢體性騷，也可能是以言語、圖片的形式出現。嘉義市東區議員顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節（下稱Molly）近期自爆，曾遭受網友的生殖器照片騷擾，沒想到朋友卻稱「那個人有點幽默」，讓她氣得出手封鎖，同時大罵「不會說話就閉嘴」。

Molly近日在社群軟體上分享，她某次在社群軟體上受到騷擾，有網友突然發送生殖器的照片來，讓她十分傻眼，也將畫面張貼在IG的限時動態上。

▼Molly遭到網友傳生殖器照片騷擾，朋友卻誇讚幽默，氣得她動手將人封鎖。（圖／翻攝臉書／Molly翎熹）

▲▼Molly遭到網友傳生殖器照片騷擾，朋友卻誇讚幽默，氣得她動手將人封鎖。（圖／翻攝臉書／Molly翎熹）

沒想到，這時有個朋友回應「哈哈哈哈哈哈哈」，讓她十分傻眼，詢問「你覺得很好笑？」而這時朋友開口稱，傳送生殖器照片的人有點幽默，讓Molly更加無言。

▲▼Molly遭到網友傳生殖器照片騷擾，朋友卻誇讚幽默，氣得她動手將人封鎖。（圖／翻攝臉書／Molly翎熹）

▲一名友人覺得好笑，還誇讚「那個人有點幽默」。（圖／翻攝臉書／Molly翎熹）

Molly接著嚴肅回應，她覺得一點也不幽默，反而感到十分噁心，也不曉得哪裡好笑，最後氣得將人封鎖，同時大罵「不會說話就閉嘴」，有時候一句話都不說，成效反而勝過千言萬語。

至於遭遇性騷擾者身邊的朋友該如何陪伴？Molly建議，除了不會說話就閉嘴以外，也可以一起做快樂的事情，例如吃點好吃的，或是看點喜劇，以及在徵得同意的情況下，撸別人的寵物，藉此獲得快樂，減少內心的不愉快。

 

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