台大女宿爆性騷！　受害博士生：學校吃案要我睡沙發

▲Y生指控女舍監在服用藥物後情緒不穩，試圖強闖屋內要求跟她見面。



圖文／鏡週刊

台大一名女博士生Y生（化名）指控校內一名已婚女舍監，從去年6月開始不斷騷擾她，校方收到她的求助信，處理態度十分消極，拖了30多天才通報，最後性平會也認定性騷案不成立。Y生認為性平會過程中屢遭委員刁難，校方最後僅將女舍監調到其他宿舍，未極積替學生處理性騷案，讓Y生心中仍留有陰影，現已搬離宿舍。

Y生透露，去年10月，女舍監在服用藥物後情緒不穩，試圖強闖房內要求跟她見面。Y生：「我一直躲在房內，我室友不讓她進來房間，她一直說想看到我，我跟室友覺得很害怕，但她騙保全說她在關心學生，保全竟信以為真當場離開，我只好救助老師，最後在老師協助下由社工陪我報警，最後警方核發跟騷法告誡書給女舍監，但校方的態度讓我很失望。」

原來，事發前一週，Y生寫了4封信給校方表達對女舍監的恐懼，但校方處理態度消極，後來女舍監半夜大鬧，校方卻告訴她：「我們也不知道怎麼辦，你要不要去睡校安中心的沙發？」最後也只將女舍監調職到其他宿舍，讓她繼續留任，Y生不滿找校方理論，校方卻說：「一個蘿蔔一個坑，找人不容易，要我體諒。」

Y生不滿地表示，校方一直冷處理，她只好在去年10月31日提告，希望透過司法討回公道。她才得知校方9月底收到求助信，卻拖至11月4日才「補通報」，更讓Y生不滿的是，性平會委員屢次刁難她，即便提供錄音檔當作證據，還被委員認定造假，最後性騷案結果不成立，讓Y生啞巴吃黃蓮。

▼Y生在社工陪同下報警，警方核發跟騷法告誡書給女舍監。

Y生透露，女舍監在性平會承認拿鑰匙私闖她的房間，但辯稱偷親是不小心、在她睡覺時候摸臉、耳邊出聲吹氣，只是在叫她起床，甚至連Y生指控女舍監趁她睡覺偷摸背，女舍監也辯稱是在幫她抓癢，並解釋要求Y生報備行程，是出於關心。Y生：「女舍監說法很不合理，但委員們全採納，甚至質疑我為什麼還跟她保持關係，認為我不像是一個被性侵害的受害人。」

「如果這不是包庇吃案，到底怎樣才算！」Y生氣憤表示，事發至今，她每天要靠藥物才能安心入睡，每當她想到，女舍監多次趴在她身上磨蹭，都讓她很不舒服，但性平會的委員非但未站在受害者的立場著想，還不斷對她提出質疑，對她已造二次傷害，現在也只能期盼透過司法討回公道。

針對指控，台大表示第一時間已做相關處置，並通報性平會處理，性平會也依程序處理完畢，相關救濟程序都有告知當事人，為保護當事人，相關資訊依法不得對外揭露。女舍監則回應，日前性平會調查已作出裁示為「不成立性騷擾」，而申訴人也已提出申覆。由於此案件目前仍屬調查階段，不方便對外說明或討論。

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