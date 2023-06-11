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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／爆料朱學恒性騷後首度現身　鍾沛君明召開記者會說明

▲鍾沛君指控遭朱學恒強吻。（圖／翻攝自臉書／鍾沛君）

▲台北市議員鍾沛君。（圖／翻攝自臉書／鍾沛君）

【19：57更新　鍾沛君調整記者會時間】

記者袁茵／台北報導

國民黨台北市議員鍾沛君8日晚間透過臉書揭露，名嘴朱學恒在餐會中對她毫無預警的強吻、摟抱，甚至反嗆說「反正妳明天也不會記得」，引發輿論撻伐。鍾沛君9日表示「給我一點時間」跟家人相處後，11日晚間宣布12日下午2時10分將在台北市議會召開記者會，除了說明被詐騙集團冒用身份行騙外，也針對時事議題進行回應。

鍾沛君於8日晚間在臉書發文，2022年8月6日晚上與朱學恒、其他友人在餐廳包廂用餐，朋友Ｈ夫婦離開包廂後，前腳才走，坐在對面的朱學恆立刻站起身，繞過餐桌，往坐著的她走過來，毫無預警的抱住強吻稱「反正妳明天也不會記得。」

鍾沛君說，她用力的撇過頭閃躲，然後朱學恒走回座位坐下，「嘴唇噁心的涼意，讓我整個人結凍似的僵在座位上，千百個問號在腦中翻騰，我怎麼沒來得及給他一巴掌？這樣餐廳會報警嗎？我該尖叫嗎？外面的人會不會認出我們？這個人不是好大哥嗎？」就在這時，朱學恒竟然再次走回來，肆無忌憚的又親了她，憤怒到不知所措的她馬上站起身說要走了。

鍾沛君提及，更糟的是，4天之後還有早已排定的朱學恒節目通告，她隨便胡謅了個理由給製作人，面對她真切的關心，萬分愧疚卻怎麼也說不出真相，「我在無盡的漩渦裡幾乎滅頂，講？不講？我以為我認識自己，直到那一刻才發現完全不是那回事。幸運的是，男友和Ｈ為我撐開保護傘，他們即便怒不可遏，仍萬分理智的和朱學恒追究責任，讓我能夠安靜的在傘裡修復自己」。

朱學恒面對鍾沛君指控，第一時間也於直播中道歉，但卻稱自己那天喝到斷片，完全記不起來了。朱學恒的說法完全無法平息眾怒，最後只能被迫暫停所有直播，還有取消所有通告。

鍾沛君勇敢踢爆朱學恒性騷案後，引發廣大民眾熱議，而她也於9日表示，「請給我一點時間，今天排開工作，計畫跟家人相處，謝謝所有的鼓勵與指教，我會整理好心情恢復工作，絕不會懈怠自己做為市議員的責任。」

由於台北市議會將於12日進行市政總質詢，剛好輪到鍾沛君等人質詢組，而鍾沛君也於11日晚間宣布，將在12日下午2時10分召開記者會，主題包括詐騙集團冒用身份行騙，自己已於6月10日報案的細節報告，以及針對時事議題回應。

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