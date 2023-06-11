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快訊／要女導演「讓我任性一下」　洪智坤再道歉：沒學好女性主義

▲洪智坤。（圖／資料照）

▲洪智坤。（圖／ETtoday資料照）

記者呂晏慈／台北報導

政壇「#MeToo」風波延燒，導演陳蔚爾控訴2010年受時任高雄市長辦公室主任洪智坤之邀，拍攝高雄市長陳菊宣傳影片，卻遭洪暗示可用金錢幫助她「實現理想」，並到汽車旅館伸鹹豬手。時隔近1星期，洪智坤透過臉書表示懺悔說，「我做錯了事，無論言語或行為對他人造成傷害，因此，我以有罪之身再次向受到傷害的人道歉：對不起」。

陳蔚爾上周控訴，洪智坤稱欣賞她的作品，請她到高雄協助市長競選宣傳影片，未料有次她被通知，原本住的商旅客滿了，改住汽車旅館，她基於合作關係的信任不疑有他，未料當天深夜H來找她時，突然問她有什麼理想，需要多少資金？她隨口說了大概100萬元，H說那不多，「我可以幫妳，妳只要偶爾可以讓我任性一下。」

陳蔚爾表示，洪智坤還藉故很累要她上床一起睡覺，她整個人僵住，被對方從後面抱住，還碰到胸部，她找藉口躲到廁所，直到天亮洪智坤才離開。事後洪智坤還致電給她，謠稱有人說靠身體換案子，讓她氣得當街痛哭，不滿自己的專業被造謠踐踏，「今天難道只因為我是女性，這種謠言對我就會有殺傷力？」

時隔一周，洪智坤透過私人臉書發文表示，「懺悔。我做錯了事，無論言語或行為對他人造成傷害，因此，我以有罪之身再次向受到傷害的人道歉：對不起。而因為錯誤的言行，將讓我帶著懺悔反省之心，直到生命的盡頭」。

洪智坤指出，「性騷擾／性侵害」的事件並沒有停止，每天都有人鼓起勇氣，講述不同領域的 #metoo。他說，「我不想成為道歉然後躲起來的加害者，因此，這些日子我冷酷地自我剖析，將自己撕碎再撕碎地反省：我一定做錯了哪些事情，存在錯誤的觀念，才有這些錯誤的言行，對他人造成傷害。我甚至努力回想，何時開始不自覺的性別觀念錯誤」。

洪智坤回憶，90年代初期，自己帶著學運社團的學弟妹到郵政總局附近的婦女新知，找范情老師來替我們上女性主義的課程，「顯然，我沒有好好學習以至於犯了終身懊悔的錯誤，我應該徹底修正，並且言行一致」；除了道歉，也很感謝受害者能勇敢的站出來指控，而這一切，最讓自己感到羞愧的是，這麼多年來，受害者必須承受這麼大的陰影與傷痛，才能走到現在，而自己，甚至沒有資格奢求能有所彌補。

「徹底的悔悟後，我會努力以更多的學習來度過餘生。若因為我任何的過錯，或曾經言語行為造成對您的傷害，我再次誠摯致歉。若有任何我能修復與彌補傷痛的方式，我會盡力去做」，洪智坤說，「對不起！」

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