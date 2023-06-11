快訊／鍾棠芝爆被拜託「隱瞞性騷擾」　徐千晴深夜3點聲明回應

▲高虹安競辦發言人的徐千晴。（圖／翻攝自Facebook／台灣民眾黨徐千晴）

記者柯沛辰／綜合報導

22:07更新：文末新增徐千晴聲明回應。

民眾黨發言人徐千晴10日表示，去年2月曾遭民眾黨一名已離職的長官性騷，感謝黨主席柯文哲立刻著手處理。不過，曾擔任民眾黨月曆女郎、組織發展部網路組副組長的鍾棠芝11日痛批，當初她的案子被打壓吃案，徐千晴說會幫助她，最後卻離她而去，「你們覺得過去了，但我心裡沒過去。」對此，徐千晴11日深夜發出3點聲明回應。

鍾棠芝在徐千晴貼文下方留言指出，當時她和徐千晴都是性騷擾的受害者，但因為徐不信任中評會，拜託她不要說出這件事，還信誓旦旦說之後會幫她，所以她才犧牲了自己的權益，不料現在她勇敢揭露此事，卻被徐說是在情緒勒索、抹黑。

鍾棠芝在臉書發文表示，當時她隱忍，一來是她很保守，不知道該怎麼辦，二來對方不僅是長官，上頭更是「阿北無底線包容留著的那個另名長官，整個黨內完全沒人敢抗衡」。

鍾棠芝回憶，當時加害者趁著辦公室四下無人，對著還在加班處理公事、打電腦的她性騷擾，事後她找主管調閱監視器畫面，卻是「損毀的空白」，「根本完全是要置我於死地般的默默整個被吃掉...我真的對監視器實在有巨大的疑問！」

▲民眾黨組織發展部網路組副組長鍾棠芝。（圖／翻攝自Facebook）

鍾棠芝說，當時加害者還跟徐千晴說「鍾常常私底下約我吃飯」，氣得她一度發文自清，但黨內兩位長官卻施壓，揚言提告她和支持她的黨代表，最後她考量到剛到職不久的徐千晴，以及選戰前的「黨譽」，所以她被迫「顧全大局」，在臉書PO了違背心聲的「誤會道歉文」。

不過，令她沒想到的是，兩位長官竟仍提告妨礙名譽，「我前一晚的妥協換來的是你們佔上風後，選擇繼續踩著我往上爬，證明你們很清廉？...『白色的力量』變成了『白色的黑洞』。」

鍾棠芝表示，後來她得知上層主管帶徐去備案，「我就像看到一絲曙光的感謝妳說會幫我作證，但妳不信任中評會，只想走法律途徑，然後叫我要『沉住氣』，而尊重妳的想法，所以後續的中評會我也沒繼續通報接受調查，因此失去了我的權益...」

鍾棠芝說，或許黨內這些人覺得事情過去了，「但我心裡沒過去，因為被迫吞下委屈的是我，白色的黑洞希望能被補好，無論是阿北或黃珊珊或賴委員，或是時代力量的王主席，目前我只想相信你們，此時此刻我真的需要你們來幫助我。」

對此，徐千晴11日深夜發出3點聲明回應：

雅各書 1:19-27:

我親愛的弟兄姊妹，請記住：「每個人都要快快地聽，慢慢地說，慢慢地動怒。 因為 #人的憤怒不能成就上帝的公義。」

感謝從昨天起大家的留言與私訊，更感謝許多人的關懷與幫助。

針對鍾棠芝小姐不斷發文，指稱是我請她不要將被之前遭到性騷擾的事情說出來，因為已經完全悖離事實，我必須做出以下聲明：

一、我自始至終、從未聽過鍾小姐最近開始自述遭到性騷擾的經過，如果是事實，我也為妳感到不捨難過。但在過去一年中，我只知道妳因為一篇臉書發文被告妨礙名譽，在我上一篇所貼的LINE對話紀錄，也顯示得非常清楚了，妳確實從沒有跟我說過遭性騷擾這件事。

如果我知道，我會鼓勵妳走司法程序來保護自己，#女性在職場互相扶持是我一貫的原則。

二、請部分媒體與側翼網軍不要亂帶風向，散播不實言論。如涉及對我個人的侮辱，我將直接訴諸司法程序。

三、我當初與鍾小姐的對話，都基於同事情誼，希望妳可以好好保護自己，準備充分進行司法程序，若只是反覆透過臉書來宣洩個人情緒，很容易落為政治攻訐的利用工具，這也會讓妳的情緒一再被刺激。

最後，對於這樣我不願回顧與提及的過往，卻淪為政治角力工具，甚至對我肆無忌憚的二度傷害，我感到非常遺憾，也希望一切到此為止。