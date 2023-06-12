「我可以和妳打X嗎？」議員控名嘴性騷擾：你比朱學恒還噁心

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「我可以和妳打X嗎？」陳芳盈控名嘴性騷擾：你比朱學恒還噁心

▲▼陳芳盈。（圖／翻攝自Facebook／陳芳盈 雲林縣議員） 

▲陳芳盈。（圖／翻攝自Facebook／陳芳盈 雲林縣議員）

記者曾筠淇／綜合報導

「我可以和妳打砲嗎？」雲林縣議員陳芳盈稍早發文表示，過去參選因知名度不足，所以只要有媒體圈朋友邀約，她都很珍惜，不料卻有名嘴當其他人面問她「我可以和妳打砲嗎」，且除了言語騷擾，還有一些肢體上的觸碰，而那次事件，也成為她心裡的陰影，「他到底是憑什麼還可以在電視節目、網路直播上大言不慚的批評性騷擾？批評朱學恒？」

陳芳盈透過臉書粉專「陳芳盈 雲林縣議員」發文表示，看到鍾沛君議員揭發朱學恒性騷擾，讓她也決定說出自身經歷。去年年初，她決定從台北回雲林參選縣議員，由於知名度不足，所以只要有媒體圈朋友邀約，她都很珍惜，有次C名嘴約她和一群朋友吃飯，接著她和C名嘴及其2個朋友共4人到KTV續攤。

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聚到一半，帶著酒意的C名嘴突然當著另兩人的面問陳芳盈，「我可以和妳打砲嗎？」陳芳盈當時愣了一下，也覺得被冒犯，但因為不想得罪對方，所以只能打哈哈、把話題帶過，不料一段時間後，C名嘴再度當另兩個人的面問她「我可以和妳打砲嗎？」

陳芳盈當下雖生氣，但因為要選舉，她不敢得罪C名嘴，所以只能假裝沒事，「他除了言語上對我的騷擾，也有一些肢體上讓我不自在的冒犯。」後來的一年多，她仍必須與對方保持友善互動，像朋友般傳訊息，但她會刻意保持距離，避免肢體互動，「我很矛盾，一方面記著他對我說過那些冒犯的話，一方面，還是想要得到他的支持」。

後來陳芳盈聽了很多故事，才得知C名嘴有很多騷擾女性的紀錄和習慣，一部分上了新聞，但多數人都和她一樣選擇隱忍，「一是因為，不敢得罪他；二是因為，沒有證據」，說了也會被否忍。而此事雖成為陳芳盈心中的陰影，但她努力說服自己這是社會常態、是她無法改變的權力生態。

直到看見鍾沛君挺身而出，陳芳盈形容自己像被電擊到一般，她發現自己仍舊在意此事，且心情激動，她對自己缺乏勇氣、選擇隱忍感到羞愧，只是在失眠了一個晚上後，她還是決定算了，畢竟手上就是沒證據。

不過，陳芳盈後來「看到他上節目，談到鍾沛君被性騷擾，痛批朱學恒」，讓她心中頓時燃起一把怒火，打破猶豫與遲疑，忍不住對鏡頭大罵「你比朱學恒還噁心」。姑且不論C名嘴問她「我可以和妳打砲嗎？」對方過去也被新聞爆料騷擾其他女性。陳芳盈坦言，她完全理解鍾沛君看到朱學恒批評性騷擾的那種反胃，但她要說的是，C名嘴比朱學恒更令人反胃。

陳芳盈表示，朱學恒至少知道道歉、退出直播圈、退出政論節目，為性騷擾付出代價，但是「C名嘴呢？他到底是憑什麼還可以在電視節目、網路直播上大言不慚的批評性騷擾？批評朱學恒？」最後她也說，之所以會把事情說出來是因為「我不想把這個不堪放在我的心上，懲罰我自己」。

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