侯友宜問「藥是學校還是家長的？」　要賴清德清查幼兒園餵藥案

▲侯友宜昨前往幼兒園餵毒專案辦公室了解最新進度。（圖／翻攝侯友宜臉書）

記者鄭佩玟／新北報導

新北市發生幼稚園兒童遭園方餵食有毒藥物，民進黨總統參選人賴清德痛批，新北市政府未積極處理家屬申訴，直到5月中才有初步動作。對此，身兼新北市長的國民黨總統參選人侯友宜今（11）日回批「賴清德搞不清楚狀況」，強調新北市府5月中接到報案馬上就跟檢方通報，並指檢方至今沒有說清楚藥物從何而來，「到底是學校的？還是家長的？」侯並喊話賴，「司法現在是政府的，你就拜託他們認真查清楚，請賴清德副總統交代你們的司法機關！」

針對新北市幼稚園遭園方餵食巴比妥類及苯二氮平類藥物，賴清德痛批，家長4月中就已經反應，新北市政府卻到5月中才有初步動作。醫師出身的賴清德，強調前述兩種藥物都是中樞神經抑制劑，若沒有經由醫師處方，很容易出現副作用，甚至讓人喪失性命。賴因此呼籲，新北市政府成立醫療小組，其中必須包含小兒神經科及兒少精神科的醫師，對受害兒童進行長期追蹤，並給予必要的治療和協助。

侯友宜今天出席「雲林縣黨部懇託會」，對於賴清德的抨擊，侯反批「賴清德副總統搞不清楚狀況」。侯指出，新北市政府在5月14號晚上接獲家屬報案，5月15號立即報請檢察官來偵辦。侯強調，這是一個刑事司法案件，現在由檢察官偵辦，呼籲檢方要趕快查清楚，「主要的關鍵到底藥物從何而來？檢方快查清楚！好幾天了！」

侯友宜表示，新北市政府從報案開始，每天都是希望檢方趕快釐清，新北市政府會給予行政協力，協助檢方來偵辦，「所以我要請檢方快速釐清藥物哪裡來？到底是學校的？還是家長的？到底是什麼原因，趕快說清楚嘛！」

侯友宜痛批檢方，「都沒有跟我說清楚，到底孩子為什麼有這個藥物？把這說清楚最重要！拜託檢方，腳步快一點！」侯並表示，新北市政第一時間就配合檢方，並嗆賴清德，「副總統都搞不清楚，司法現在是政府的，你就拜託他們認真查清楚，把這個事情來用的搞清楚，請賴清德副總統交代你們的司法機關，勿枉勿縱，把真相弄清楚，把毒物查清楚！」