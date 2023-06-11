拖22天才藥檢侯友宜還怪司法　市議員傻眼：非常不負責

▲新北市議員卓冠廷。（資料照／卓冠廷辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

新北板橋區某私立幼兒園爆出幼兒疑似遭餵食不明藥物，引發社會譁然。民進黨新北市議員卓冠廷11日表示，身兼新北市長的國民黨總統參選人侯友宜說司法是中央的，嗆副總統賴清德交代司法機管查清楚，「幼兒、家長、園方教師等用藥紀錄是新北衛生局就可以調查的，推給檢調真的是非常不負責！」

卓冠廷表示，侯友宜到目前為止已經連4錯，第一錯就是5月中接獲通報後隔了半個月才執行入園檢驗，產生藥檢失去準確度的風險；第二錯就是說明不清、安置處理慢半拍，導致許多難以考證的小道消息流竄，造成更多恐慌；再來第三錯就是，事情已經延燒到全國家長都在擔憂，侯友宜卻在跑總統選舉，從5月中直到6月初沒有參加相關會議，露面的行程全是選舉行程，週末兩天還南下跑選舉，根本嚴重失職。

卓冠廷表示，侯友宜已經連三錯，還一錯再錯，竟把問題怪罪檢調，還拿出威權心態要副總統介入指揮司法，更是離譜。他直言，侯友宜這種心態，只讓外界對新北市府的作為更加不滿，明明底下官員局處已經盡力在亡羊補牢，今天上午市府記者會也說明了檢驗數值定義、新北轄內藥品流量無異常、安置轉園狀況等等，沒想到侯友宜卻在媒體面前推諉卸責，「侯友宜市長是不是完全狀況外，連自己的局處正在做哪些補救都不知道，還替這些市府局處火上加油？」

此外，曾任新北市議員的民進黨發言人張志豪直指問題盲點說，今天事件的重大爭議在於，侯友宜面對幼兒餵藥案默不關心、市府「包庇吃案」消極處置，家長從4月就開始求助無門，一直到5月14日親自到海山分局報案，甚至拖了22天才實施全園藥檢，市府發現紙包不住火，開始編造謊言演戲，整個市府失能失序。

張志豪表示，侯友宜如今又無視各界的質疑，將問題再次丟給司法，與當初面對恩恩案的手段如出一轍，還將賴清德的醫療專業建議，作為個人政治口水的操作，凸顯侯友宜的魯莽和虛假，國人全看在眼裡。