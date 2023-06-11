侯友宜要賴清德交代司法查餵毒　小英前文稿成員：沒司法獨立概念

▲侯友宜前往幼兒園餵毒專案辦公室了解最新進度 。（圖／翻攝侯友宜臉書）



記者陶本和／台北報導

新北市幼兒園兒童遭餵食有毒藥物案延燒，身兼新北市長的國民黨總統參選人侯友宜11日向副總統賴清德喊話，司法現在是政府的，「請賴清德副總統交代你們的司法機關」。對此，總統蔡英文前文稿小組成員陳勇順則表示，沒有司法獨立概念，才會說出這樣的話。他說，覺得總統、副總統可以指揮檢調的人，當選總統以後，真的不會走回威權國家嗎？

侯友宜11日針對新北餵食有毒藥物一案，痛批賴清德搞不清楚狀況。他表示，新北市政府在5月14號晚上接獲家屬報案，5月15號立即報請檢察官來偵辦，「這是一個刑事司法案件，現在由檢察官偵辦，呼籲檢方要趕快查清楚，主要的關鍵到底藥物從何而來？檢方快查清楚！好幾天了！」

侯友宜表示，新北市政府從報案開始，每天都是希望檢方趕快釐清，新北市政府會給予行政協力，協助檢方來偵辦，「所以我要請檢方快速釐清藥物哪裡來？到底是學校的？還是家長的？到底是什麼原因，趕快說清楚嘛！」

侯友宜痛批檢方，「都沒有跟我說清楚，到底孩子為什麼有這個藥物？把這說清楚最重要！拜託檢方，腳步快一點！」他也表示，新北市政第一時間就配合檢方，並嗆賴清德，「副總統都搞不清楚，司法現在是政府的，你就拜託他們認真查清楚，把這個事情來用的搞清楚，請賴清德副總統交代你們的司法機關，勿枉勿縱，把真相弄清楚，把毒物查清楚！」

對於侯友宜喊話賴清德應交代司法機關查清楚一事，過去擔任總統文稿小組的成員陳勇順撰文表示，面對新北幼兒園餵藥案，侯友宜推給中央，呼籲請賴清德交代檢方釐清藥物來源。他說，「這讓許多人傻眼，侯怎麼會說出這種，指揮檢調辦案的話語」。

陳勇順表示，或許是因為侯友宜習慣當威權主義的打手，習慣用壓新聞的方式處理負面新聞，讓他覺得什麼都是可以上對下，沒有所謂的司法獨立概念，才會屢屢說出這樣的話語。

陳勇順指出，賴清德昨天講話的時候，他也在現場，賴清德也是說為了幼童要好好處理，也讓家長安心，也不是在罵侯友宜，到底在跳什麼腳。他說，如果這種倡議要到處裝監視器拚治安，覺得總統、副總統可以指揮檢調的人，當選總統以後，真的不會走回威權國家嗎？