新北幼兒園餵藥案　民進黨：盼侯友宜莫政治操作

▲民進黨發言人林楚茵。（資料照／民進黨提供）

記者呂晏慈／台北報導

新北板橋區某私立幼兒園爆出幼兒疑似遭餵食不明藥物，引發社會譁然。身兼新北市長的國民黨總統參選人侯友宜11日向民進黨總統參選人賴清德喊話「交代你們的司法機關」，對此，民進黨發言人林楚茵表示，賴清德善意提醒並建議侯市長及新北市政府必須謹慎處理孩子後續的健康安全，希望侯市長冷靜處理後續問題，相信政府也會持續支援協助。

賴清德昨天在桃園造勢場合說，「孩子已經有戒斷的症狀，表示情形已經不是1、2天，也不是只有一個小孩子的事情，在這種狀況之下，他站在醫師的立場，非常希望新北市政府一定要慎重照顧這些孩子」。

對此，林楚茵說，賴清德是以醫師專業和過去台南市長治理經驗，建議侯市長當前處置作為，應該要組一個專業人士醫療小組，跨局處解決問題，小組至少要有小兒神經科醫師，兒少精神科醫師，還有其他必要領域的專業人員，而且要追蹤相當的時間，給予必要的治療或者是協助。她說，希望侯市長冷靜處理後續問題，不要泛政治操作。

此外，民進黨發言人張志豪表示，今天事件的重大爭議在於，侯友宜面對幼兒餵藥案默不關心、市府「包庇吃案」消極處置，家長從4月就開始求助無門，一直到5月14日親自到海山分局報案，甚至拖了22天才實施全園藥檢，市府發現紙包不住火，開始編造謊言演戲，整個市府失能失序。

民進黨立委王定宇也批評，侯友宜想選總統卻無知憲政體制，「副總統可以交代檢方嗎？侯友宜以為台灣還在黨政不分嗎？侯友宜自證自己是草包王啊！」他指出，侯友宜忘了自己是市長，行政調查是不受司法檢調限制的，自己延宕就用「偵查不公開」蓋牌，恩恩案如此，現在幼兒園餵毒亦如此，侯友宜是蓋牌王。