新北城市藝術節6／30登場　新生地揭序微笑文化生態圈

▲新北城市藝術節6月30日登場「新北市美術館」。（圖／新北市文化局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市美術館串聯鶯歌陶瓷博物館舉辦《城市藝術節》，自6月30日起至7月16日，連續三周末，集結國內外藝術家共28組表演團隊、13件視覺藝術、92場表演藝術，此外還有風格市集、主題活動，邀請市民朋友前來鶯歌，走入新北城市藝術節共創之旅。

文化局長張䕒育表示，2023城市藝術節以「新生地」為主題，由美術館、陶博館雙館出發，結合在地深厚的歷史、產業與文化底蘊，喚起在地藝術與工藝能量，象徵著從產業邁向美學的新生地。城市藝術節包含開幕大秀、視覺藝術、表演藝術作品與特色活動，並有四檔精彩展覽在圓頂藝術空間、藝術街坊及陶博館登場。

▲新北市立鶯歌陶瓷博物館。

13件視覺藝術作品將展現新生地的姿態，邀請國內外藝術家Alex Schweder＆Ward Shelley、邱承宏、有用主張、禹禹藝術工作室，以變遷為題創作，訴說人與環境的連結；藝術家劉致宏、丁建中、游文富、李承亮、共感地景，以轉換為題，呈現延續土地與產業、透過媒材交織轉動協作之徑；藝術家Cyril Lancelin、創坊設計、黃景楨、林建志與江忠倫則以信仰為題，藉由符號轉換，打造全民遊境。

在表演節目方面，更聚集28支表演團隊，每週末帶來92場精彩演出。其中含新北市在地與多元族群背景的藝術團隊青虫aoi、五樓創意有限公司、汝妮DUNGI SAPOR、Paliulius（8664）等，將帶來沉浸的音樂演出; Slackline Formosa 臺灣專業走繩團隊、新北街舞潮、臺灣街頭藝術文化發展協會-街頭作品實驗室、創造焦點、Fun Action等團隊，帶來極限運動、街舞、跑酷及馬戲；無獨有偶工作室劇團、演洋娛業、小事製作，則將帶觀眾參與表演，感受新生地的蓬勃能量。

▲視覺藝術_Cyril+Lancelin_PARALLEL。

此外，「新北風市集」連續三週週末，共計邀請數百家特色餐食、文創品牌，在陶博館的陶瓷藝術園區，也舉辦「陶瓷市集」。12個主題導覽、工作坊活動、遊程、展覽匯聚於此，歡迎市民朋友前來。更多活動資訊，請上「2023新北市城市藝術節」網站、文化局粉絲專頁查詢。

▲視覺藝術_邱承宏_水泥動物園。