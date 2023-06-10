新北出招！創投媒合暨商業交流會促成1.5億商機

▲新北創投媒合暨商業交流會促成1.5億商機。（圖／新北市經發局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

2023新北創投媒合暨商機交流會7日於新北市政府行政大樓8樓彭園花園廳舉行，吸引逾50家企業及創投公司參加，有效串聯具潛力的業者與創投之間的鏈結。現場透過廠商簡報及商品展示攤位，介紹公司產品的獨特性及市場優勢，預估至少促成1.5億元潛在商機。

經發局副局長黃碧玉表示，透過創投媒合暨商機交流會，可提供中小企業展現產品特性及市場優勢的平台，吸引大型企業及國內知名創投公司的青睞，不僅媒合對接初階需求，更建立深度合作的契機。參與活動的產業類別豐富，包含醫療生技、建築材料、軟體服務、餐飲代工、文化創意、長照服務、投資保險、保健美容、節能儲能、區塊鍊等，盼藉由創投公司策略性投資挹注，持續讓新北微型創業蓬勃發展。

今年度簡報廠商業別多元，例如主要用於標靶藥物自動注射的潔霺生醫、以設計製作代理販售手機周邊商品為主的摩西克科技、自主研發出多用途專利彈性繃帶的淞康國際、甜點代工廠並規劃發展自有品牌的勝美金食品、開發全自助收銀櫃檯系統裝置的鴻智互動、以降低3C垃圾建立二手產品認證機制為主要訴求的綠色維度、擁有符合法規降噪專利工法及產品的銘鋐企業、打造結合觀光景點並配合實境擴增型桌遊的山中猴子。每家廠商的產品特色除了透過簡報呈現外，藉由現場攤位的展示，更拉近彼此距離，增加創投媒合商機，會後統計共簽訂15張「合作意向書」，預估促成至少新臺幣1.5億元商機。

▲2023新北創投媒合暨商機交流會7日於新北市政府行政大樓8樓彭園花園廳舉行。

經發局補充，今年度特別於活動前邀請台灣關係人協會郭理事長辦理「募資簡報製作工作坊」，輔導廠商針對投資人著重的細節進行簡報，促進交流會的媒合機會。此外也邀請櫃買中心何譪然組長及益鼎創投沈立平協理，以「創新企業邁向資本市場策略」與「如何成為創投公司眼中的好標的」為題，使企業負責人及財會主管們學習企業經營與邁向資本市場的關聯性。

潔霺生醫科技公司負責人表示，去年11月底參加「2022新北創投媒合暨商機交流會」後，公司團隊經過討論，即著手進行申請創櫃板推薦審查相關作業，非常感謝在經發局協助下已於今年4月通過審查。山中猴子雷竣宇董事長也表示，申請新北市中小企業信保融資貸款過程中，經由信保審查會推薦得知活動資訊，透過參與媒合會不僅獲得與創投公司交流的機會，更進一步了解創櫃板與國發基金運作模式，對公司未來的運營大有裨益。

創投媒合暨商機交流會旨在創造一個好的開始，讓更多中小企業遇見對的投資人，獲得資金挹注並得以長遠發展。經發局未來將透過群眾募資、中小企業信用保證貸款、創櫃板輔導計畫、國發基金媒合與創投在新北、商機交流會等政策，持續努力扶植新北企業。更多相關資訊歡迎來電洽詢︰02-29603456分機5293，或關注「新北市經發局」網站及「來趣新北金發局」粉絲專頁。