▲許智雄接棒父親茶園15年，終奪石碇區包種茶特等獎。（圖／新北市農業局提供）

記者郭世賢／新北報導

石碇區農會日前辦理「石碇區春季包種茶比賽」，由石碇區許智雄奪得特等獎，今（9日）辦理春季包種茶頒獎，目前正值包種茶產季，品嚐優良茶品正是時候，新北市政府農業局歡迎民眾踴躍訂購。

今年石碇包種茶春季比賽計有601點，由行政院農業委員會茶業改良場文山分場潘韋成股長擔任評審，採國際標準進行評比，秤取3公克沖泡5分鐘，從茶葉的外型，以及茶湯的色澤、香氣、滋味，甚至到浸泡後的葉底皆為評審的項目。經初審到複審，評選出特等、頭等、金質獎、銀質獎及優良獎，評鑑賽事最後由許智雄拿下特等獎，評審潘韋成表示，特等獎茶樹強健，茶芽生長整齊度高且葉片柔軟厚實，製茶加工發酵充足，炒菁時間掌握良好，茶湯花香濃郁，滋味甘醇鮮甜，品質穩定。要產製上等茶品，良好茶園管理是基本門檻，加工技術更是關鍵，在眾多茶品中最佳脫穎而出，實至名歸。

首次獲得特等獎的許智雄，經營阿文茶園，是家中第三代，今年41歲，同時也擔任茶葉產銷第一班班長，與母親許張儉君共同經營茶園，茶園經營面積有1公頃，茶產量1年約1000台斤，多以自產自銷為主，除了產製包種茶還有生產東方美人茶、蜜香紅茶及重火烘培茶。

許智雄表示，從小在一旁看著父親製茶產生興趣，退伍後就跟隨父親學習製茶，傳承重要的理念「製茶是天、地、人的結合」，天是天氣，地是茶菁（茶園），人是技術，有成熟度適中的茶菁，著重茶樹更新、施用有機肥及注意氣候，加上日曬萎凋、掌握殺菁及攪拌時間就能製出好茶，也感謝在農忙期間家人回來協助採茶工作。許智雄接棒製茶事業約15年，曾獲得2014年全國部分發酵茶製茶技術競賽條形組冠軍，相當開心終於在今年獲得包種茶特等獎。

石碇區農會理事長陳金財表示，包種茶具花香，外觀條索緊結墨綠，茶湯蜜綠至蜜黃，湯色透亮，喉韻無窮。即將到來的夏天推薦以冷泡方式喝包種茶，將茶葉放入冷開水中，可依自己喜好的濃度酌量增減茶葉量，靜置室溫3小時，再放入冰箱冷藏12小時，就可以喝到清涼的好茶，歡迎民眾把握春茶上市的時間挑選優質茶品。

農業局長李玟表示，新北市推動農業健康市／式，致力營造良好農業生產環境，並吸引青年回流返鄉從事農業，透過辦理比賽與製茶技術競賽輔導農民生產在地好茶，提升茶農製茶技術，獲得獎項皆值得肯定，讓新北好茶品牌提升價值，更多活動詳情可於「新北市農業局稼日蒔光」臉書查詢。