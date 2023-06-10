新北包種春茶特等獎亮相　坪林水岸×野餐×潮茶祭

▲新北包種春茶特等獎亮相。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北好茶春茶上市，新北市今（10日）於坪林茶業博物館旁廣場舉辦包種茶比賽會頒獎典禮及「新北好茶．夏水春茶」主場開幕式。本次坪林主場市集暨展售會於 6月10、11及17、18日舉辦，現場有60個好茶、美食、文創等攤位，結合坪林區優美的山水環境，舉辦「水岸潮茶野餐祭」與「坪林微旅行」，民眾可以相揪親朋好友，一起於水岸草地享受美食、欣賞精采的表演。

副市長朱惕之到場頒贈賀匾恭賀特等獎全億茶行，朱惕之表示，坪林擁有豐富的自然環境和特色水域，也是百萬冠軍茶的故鄉，包種茶色澤呈現鮮明墨綠色、葉條緊緊相連。搭配茶農的細心栽培，與茶師講究製茶、炒茶的好技術，讓坪林的包種茶能呈現香氣清新、圓滑甘潤的好口感。

▲民眾至坪林展售會品好茶+饗美食。

本屆112年茶王特等獎得主全億茶行鄭永順表示，鑽研製茶技術20餘年，家傳事業第三代，與妻子戴孟慧共同經營茶園1.2公頃，今年在採茶及製茶期適逢好天氣，同時在製茶過程中，注意走水及烘培溫度、時間，夫妻齊心努力近25年，首次獲得特等獎相當開心。

坪林主場除頒獎及好茶市集展售外，坪林區公所於6月10、11日限定主打活動「水岸潮茶野餐祭」，特別與在地「坪林青年茶業發展協會」及「新北市茶葉品鑑研究發展協會」合作，將坪林水岸廣場打造成親子遊樂園，現場陳姓民眾表示，是第一次參加好茶市集，品嚐到包種茶特調茶飲、蛋糕，還有在野餐區與家人一起品評好茶，與茶師互動交流，十分難得的經驗，未來也會推薦親朋好友來坪林茶區旅行。

▲夏水春茶市集+打卡趣。

現場會有大型充氣溜滑梯，在地茶青農的精彩表演與特色茶調酒、茶卦包、燒烤等輕食；以及專業茶師帶領民眾進行「茶山風味品評」；更邀請在地青年SUP教練進行教學體驗，讓民眾可以盡享水岸樂趣。野餐活動民眾4人以上團報可獲得「夏水春茶限定」精美野餐墊，為了讓民眾參與活動，開放現場報名，限量每日20組。

6月10至11日及6月17至18日新北好茶坪林主場的好茶市集活動好康多多，拍照打卡可兌換本次春茶限定的夏水春茶「好涼扇」（每日限量350份）1支，消費滿3000元，則可獲得限量夏水春茶品茗杯1份（每日限量200組）；參加茶糖賽「擲茶糖呷甜甜」，大展身手便有機會獲得「好茶現金抵用券100元」；手機下載新北行動支付NewTaiPAY app，可於活動期間獲得100元優惠券。

▲夏水春茶市集人潮滿滿。

農業局長李玟表示，新北市政府推動農業健康市／式的精神，透過辦理評鑑與製茶技術競賽，提升茶農製茶技術，促在地產業永續發展，比賽茶現正開放訂購，可向坪林區農會訂購：02-2665-7227，或線上填寫訂購單。