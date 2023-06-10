新北倡議加薪抗通膨！27家精典企業力行　形成良善共好循環

▲新北市經發局今年著手推動「北台青年人才媒合計畫」。（圖／新北市經發局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

在全球經濟變動快速且不穩定的時代，通貨膨脹成為全球各國共同面對的挑戰之一，政府及民間皆須以全新思維因應。新北市長侯友宜近期參訪新加坡，與該國代表針對全球物價高漲、薪資所得低等議題進行交流，認為新加坡優化薪水結構政策值得台灣學習，也呼籲新北企業共同響應加薪，將利潤分享給辛勞打拚的員工。

經發局長何怡明指出，企業是經濟發展的主要推動力量，也是促進社會公平與繁榮的關鍵角色之一。經發局去年首度辦理「新北企業精典獎暨女傑獎」，評選新北具永續經營理念的優秀企業，經調查統計，其中有27家針對員工薪資規劃相關加薪機制，如南亞科技公司每年皆會依照公司營運狀況及同業水準進行員工薪資調整，以維持具競爭力之薪酬水準。

▲南亞科技公司每年皆會依照公司營運狀況及同業水準進行員工薪資調整，以維持具競爭力之薪酬水準。

何怡明表示，位於三峽的航太廠-敏鈞精密公司也制定「留才簽約及調薪計畫」針對技術人員加薪2000元至5000元，另為鼓勵員工多方學習，公司對於考取證照者亦提供加薪，希望能有示範作用，在追求營收成長的同時，也讓員工感受貢獻得到充分回報，形成良善共好循環。

目前中央政府部門著手評估明年調整薪資，透過調薪機制展現對各單位員工的重視。經發局補充，除了期盼新北業者效法精典獎企業照顧員工福祉之精神，提供合理且有競爭力的加薪方案，為建置良好尋職及就業環境，經發局今年更著手推動「北台青年人才媒合計畫」，結合經濟部工業局iPAS專案，並預計於下半年舉辦人才媒合活動，以降低學用落差及產業缺工問題，積極打造新北成為友善共好的產業城市。