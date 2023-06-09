盡情揮灑創作！新店溪2處防洪牆變身塗鴉專區

▲新北市華江橋下塗鴉專區，盡情揮灑創作空間。（圖／新北市高灘處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

透過街頭藝術創作展現個人風格，越來越多民眾將塗鴉創作視為一種地景藝術，新北市政府高灘地工程管理處特別重新整理板橋區華江橋及博愛陸橋堤外側防洪牆，開放為合法塗鴉專區，讓喜歡街頭塗鴉的創作者，多了一個可以盡情揮灑的創作空間，同時避免隨處亂塗鴉影響市容，也讓民眾多了一處欣賞獨特藝術創作的場所。

高灘處長張修銘表示，位於板橋區堤外華江橋及永和區博愛陸橋周邊的河濱公園，早期防洪牆帶給人生硬、冰冷的感覺，由於緊鄰大漢溪左岸自行車道，華江橋下更設有自行車租借站及自行車練習場，聚集許多自行車騎士和人潮。高灘處自2017年起陸續於華江橫移門至華江橋周邊，利用防洪牆設置「新北河濱藝廊」，彩繪世界名畫藝術創作，美化環境景觀。

▲永和博愛陸橋下塗鴉專區。

張修銘說，為讓市民朋友有參與感，高灘處將華江橋周邊長約70公尺、高5公尺的防洪牆面重新刷白，設置二面告示牌，開放為塗鴉專區，希望能讓市民有個合法的創作及抒發空間。另外永和區博愛陸橋堤外約100公尺空間防洪牆也同樣規劃為塗鴉專區，供中永和地區民眾盡情揮灑創意。

華江橋塗鴉專區位於板橋堤外河濱公園華江橋下方，開車的朋友可由江子翠橫移門進入左轉駛入華江堤外停車場，騎自行車的朋友可由華江自行車牽引道下至河濱公園即可到達。博愛陸橋塗鴉專區位於永和區博愛陸橋下方河濱公園，開車的朋友可從中正橫移門進入停車場，往右沿著防洪牆行走即可到達，市區的民眾可由博愛陸橋及電梯進入河濱公園。

▲五彩濱紛各式各樣塗鴉創作。

張修銘也呼籲，高灘處於2處現場各設置2座『新北街頭藝術專區』立牌，請塗鴉的民眾隨時保持堤防周邊景觀整潔，勿於公告區以外亂塗鴉。此外，若於塗鴉專區內有不雅文字或涉及人身攻擊之圖案，新高灘處也會立即清除，以維市容景觀。