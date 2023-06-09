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新北幼兒園餵藥案　家長怒控教育局沒窗口：求償安置要問誰？

記者黃翊婷／綜合報導

新北市板橋某私立幼兒園爆出老師餵孩童吃安眠藥，引起社會譁然。有受害家長怒控，事發之後教育局沒有聯絡，說明會突然改成一對一諮詢，也沒有聯繫窗口，不知道後續的退費、求償和安置到底要問誰。

▲新北市某私立幼兒園遭踢爆餵藥，園長經8小時筆錄後，轉往新北檢接受複訊。（圖／記者陸運陞攝，下同）

▲彭姓園長遭約談。（圖／記者陸運陞攝）

今年2月至4月間有3名家長各自發現子女出現易怒、自殘等狀況，孩子們都說在幼兒園遭師餵彩虹藥水、體罰，4月初透過1999專線通報新北市府卻未獲得回應，園方則聲稱幼兒園監視器4月正在維修，沒有相關畫面，家長只好自己帶著孩子去醫院檢查，並於5月14日前往新北市海山分局報案。

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新北教育局表示，是在5月15日才接獲通報，當下立刻處理，並在18日與司法單位成立專案小組，警方調查後認為幼兒園一名中班教師涉嫌以藥物餵食幼童，隨即前往幼兒園及老師住家搜索，扣回監視器追查，並依傷害、藥事法等4罪嫌送辦；檢方訊後則諭知該名教師2萬交保，教育局也將其停職。

然而，事情傳開後，陸陸續續又有多位家長帶著孩子去醫院藥檢，發現有巴比妥等藥物殘留，目前已有超過15名家長報案。曾任台大醫院主治醫師、立委邱泰源表示，巴比妥一般用在小兒癲癇，已非第一線用藥，需要專科醫師開立、非常謹慎使用，該類藥物並非針對孩童常見會使用之藥品，此藥會影響中樞神經傳導，吃太久影響就會很明顯。

▲▼ 新北市板橋某連鎖知名幼兒園餵藥事件持續延燒，檢方今二度發度搜索 。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲幼兒園爆出孩童遭老師餵藥，掀起全台關注。（圖／記者陸運陞翻攝）

根據《聯合新聞網》報導，還有家長怒控，教育局在事發之後根本沒有聯絡，只有社會局社工來詢問狀況，說要開說明會，臨時改成一對一諮詢就算了，竟然還漏名單，政府單位橫向聯繫實在太差，而且說明會現場沒有教育局的人，也沒有聯繫窗口，不知道後續的退費、求償和安置到底要問誰。

對於孩童遭餵藥一事，新北市教育局長張明文表示，衛生局已召開藥物檢測專家會議，邀集毒物、小兒科、檢驗科專家諮詢討論，全部受檢28位學童中，有8位學童出現微量反應，建議可至小兒神經科門診追蹤，由市立土城醫院為單一窗口，建立綠色通道協助就醫。

至於相關涉案人員的最新處置，新北地方檢察署8日複訊後，認為彭姓園長、何姓、徐姓、王姓及林姓教保員涉犯傷害、妨害未成年人身心健全發育等罪嫌，諭令彭姓園長以5萬元交保，另外4人分別以2萬元至3萬元不等交保。

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