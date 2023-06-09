盛夏聽團仔首選　新北貢寮海祭8月福隆打頭陣

▲「2023新北市貢寮國際海洋音樂祭」將於8月4日至8月6日搖滾開唱。（圖／資料照／新北市觀旅局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府觀旅局將於8月週週推出音樂活動，首週8月4日至8月6日先迎來樂迷們引頸期盼的「2023新北市貢寮國際海洋音樂祭」，接續8月12日至8月20日兩週六、日有「2023新北市河海音樂季-淡水漁人舞台」熱力開唱，最後一週8月26日及8月27日則是「2023新北市河海音樂季-大都會舞台」壓軸於新北大都會公園登場，邀請所有樂團和樂迷們一起High翻新北！

「2023新北市貢寮國際海洋音樂祭」日前公布「海洋獨立音樂大賞」報名資訊，截止日期至6月25日24時止，屆時將遴選出30強於7月21日至7月23日在淡水漁人舞台進行會前賽激戰，3天比賽皆開放民眾現場聆聽並為樂團加油打氣，最終則會選出10強站上原創音樂最具代表性的貢寮國際海洋音樂祭大舞臺決一勝負。

▲8月12日至8月20日連續兩周，眾多樂團將於淡水漁人舞台帶來精彩演出。（圖／資料照／新北市觀旅局提供）

新北市觀旅局表示「海洋獨立音樂大賞」一直都是臺灣原創音樂者心中的夢想殿堂，提供獨立創作者一個展現自我的舞台，也是國內樂團們交流與觀摩的好機會，還沒報名的音樂創作者趕緊把握難得的機會，爭奪原創音樂最高殿堂的榮耀「海洋大賞」獎金40萬元、「評審團大獎」獎金15萬元及「海洋之星」獎金5萬元。

今年「新北市河海音樂季」也將持續於淡水及三重辦理，第一波將於8月12日至8月20日每週六、日在淡水漁人舞台揭開河海音樂季序幕；第二波則於8月26日及8月27日兩日在新北大都會公園登場。新北觀旅局後續也將陸續公布演出卡司，樂迷們千萬不要錯過！更多活動相關訊息請上「新北市觀光旅遊網」或加入「新北旅客」臉書粉絲團查詢。

「海洋獨立音樂大賞」報名網址：https://reurl.cc/GAZlD3

「海洋獨立音樂大賞」簡章下載：https://reurl.cc/11Qopp

▲「2023新北市河海音樂季」將於8月底壓軸唱進新北大都會公園。（圖／資料照／新北市觀旅局提供）